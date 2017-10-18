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18октября
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сегодня, 09:10 2

На Нижне-Бурейской ГЭС, где произошла авария, перекрыли пролет № 1

На Нижне-Бурейской ГЭС, где произошла авария, перекрыли пролет № 1
Фото: kremlin.ru

На Нижне-Бурейской гидроэлектростанции завершили перекрытие пролета № 1 водосбросной плотины. Ремонтный затвор в пролет был установлен еще 13 октября, однако информация об этом появилась только 17 октября. Пропуск воды через пролет прекращен.

Как сообщало Амур.инфо, основной сегментный затвор в пролете № 1 водосбросной плотины был поврежден 24 августа. Для начала ремонта было необходимо перекрыть пролет плотины плоским ремонтным затвором, для установки которого нужно было достичь определенного уровня воды в водохранилище. Для этого на ГЭС сбрасывали воду.

Пресс-служба «РусГидро» пишет, что перекрытие пролета водосбросной плотины позволит начать водолазные работы по обследованию поврежденного затвора и водобойного колодца. Впоследствии стартуют работы по извлечению конструкций затвора из нижнего бьефа.

Работа комиссии по расследованию причин повреждения затвора продолжается.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    РФ - страна вечных аварий и ремонта, их родители ВОРОВСТВО ПО ЧЁРНОМУ!

  • heoru

    heoru
    20 минут назад

    В точку, а с этой ГЭС еще будут проблемы и еще какие я так думаю

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