Амурчан ожидает ясный день: прогноз погоды на 18 октября
18 октября, в среду, на большей территории Амурской области осадков не будет. Слабый снег возможен только на северо-западе. Дует юго-западный ветер со скоростью до 7 метров в секунду.
Температура воздуха в течение дня составит +3...+8 градусов.
В Благовещенске без осадков. Скорость юго-западного ветра в течение дня составит 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут +6...+8 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.
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