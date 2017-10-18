Амурчан ожидает ясный день: прогноз погоды на 18 октября

Фото: fotokto.ru

18 октября, в среду, на большей территории Амурской области осадков не будет. Слабый снег возможен только на северо-западе. Дует юго-западный ветер со скоростью до 7 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня составит +3...+8 градусов. В Благовещенске без осадков. Скорость юго-западного ветра в течение дня составит 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут +6...+8 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова