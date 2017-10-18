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18октября
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Пассажирский поезд Кисловодск – Тында столкнулся с квадроциклом

Пассажирский поезд Кисловодск – Тында столкнулся с квадроциклом
Фото: kislovodskiy.ru

15 октября в Красноярском крае чуть не произошла трагедия. Здесь в ДТП попал пассажирский поезд № 98 Кисловодск – Тында. Состав столкнулся с квадроциклом, который оставили на железнодорожных путях.

Инцидент случился в Манском районе Красноярского края, на участке Таежный – Камарчага, в 17:30 по местному времени. Как сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги, водитель квадроцикла с прицепом выехал на ж/д пути вне переезда и бросил, что и привело к столкновению с поездом.

«Машинист пассажирского поезда заметил квадроцикл без водителя при выходе из поворотного участка пути. Он применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали», – пишет пресс-служба Красноярской железной дороги.

По словам первого заместителя начальника Красноярской дирекции инфраструктуры Алексея Андреева, выезд транспорта на ж/д пути вне переезда практически всегда приводит к тому, что тот застревает в колее. Поезд нельзя остановить мгновенно, и зачастую столкновение неизбежно.

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#происшествия #транспорт

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