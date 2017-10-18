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18октября
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За участие подростков в незаконных акциях могут наказать родителей и учителей

На заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин предложил законодательно закрепить ответственность родителей и учителей за участие подростков в незаконных акциях, сообщает «Российская газета».

Средний возраст участников несанкционированных шествий и митингов снижается, среди выступающих растет число подростков. Вовлекают в участие несовершеннолетних взрослые, говорит Тимур Валиулин.

Привлечение к ответственности родителей уже обсуждалось. Еще в мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить подросткам участвовать в таких акциях, обсуждалась и разработка законопроекта с обозначением ответственности родителей. Сделать это поручили нескольким комитетам верхней палаты.

Законодательство уже предусматривает возможность привлечь родителей к административной ответственности за нарушения детей. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрена статья 5.35 КоАП.

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#дети #закон

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Правильно,а то ходят слушают,что взрослые говорят,а это так влияет на детскую психику.

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Свободные граждане свободной страны, глядь...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Кузнецова выступила против наказания для учителей и родителей митингующих детей.

    https://lenta.ru/news/2017/10/17/zadetei/

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    учителей то за что?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Братеев

    учителей то за что?



    Чтобы не сгонялись и не тащились на митинги ведра.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    59 минут назад

    Это же надо)) Надо перепостить сюда страницы из книги Носова, "Незнайка на луне"

  • vertex

    vertex
    56 минут назад

    За "Незнайку" Носова Вас причислят к агентам, 5 - колонне и прочим навальнятам.

  • Crag

    Crag
    30 минут назад



    начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин предложил законодательно закрепить ответственность родителей и учителей за участие подростков в незаконных акциях,



    а что только родителей привлекать надо всех родствеников в тюрьму за неденесение

    и дома их сжигать (выселять из квартир) как в Чечне

    И да, законодательно всё это закрепить

  • Crag

    Crag
    29 минут назад

    И надо увеличить штат полицаев. В три раза. Не менее

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