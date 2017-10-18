За участие подростков в незаконных акциях могут наказать родителей и учителей

Средний возраст участников несанкционированных шествий и митингов снижается, среди выступающих растет число подростков. Вовлекают в участие несовершеннолетних взрослые, говорит Тимур Валиулин.

Привлечение к ответственности родителей уже обсуждалось. Еще в мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить подросткам участвовать в таких акциях, обсуждалась и разработка законопроекта с обозначением ответственности родителей. Сделать это поручили нескольким комитетам верхней палаты.

Законодательство уже предусматривает возможность привлечь родителей к административной ответственности за нарушения детей. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрена статья 5.35 КоАП.