За участие подростков в незаконных акциях могут наказать родителей и учителей
На заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин предложил законодательно закрепить ответственность родителей и учителей за участие подростков в незаконных акциях, сообщает «Российская газета».
Средний возраст участников несанкционированных шествий и митингов снижается, среди выступающих растет число подростков. Вовлекают в участие несовершеннолетних взрослые, говорит Тимур Валиулин.
Привлечение к ответственности родителей уже обсуждалось. Еще в мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить подросткам участвовать в таких акциях, обсуждалась и разработка законопроекта с обозначением ответственности родителей. Сделать это поручили нескольким комитетам верхней палаты.
Законодательство уже предусматривает возможность привлечь родителей к административной ответственности за нарушения детей. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрена статья 5.35 КоАП.
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