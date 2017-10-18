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18октября
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сегодня, 07:21 1

«ВИМ-Авиа» обвиняют в преднамеренном банкротстве

Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа». Следователи уверены, что руководство компании убивало ее сознательно, сообщает «Российская газета».

В Следственном комитете уверяют, что в 2016-2017 годах руководство «ВИМ-Авиа» заключало явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж и намеренно скрывало кредиторскую задолженность. В преступлении подозревают «лиц из числа руководства и собственников» перевозчика, сообщают в следственных органах, но фамилий пока не называют.

Когда у «ВИМ-Авиа» начались проблемы, за границей находилось больше 30,6 тысячи российских туристов. В некоторых договорах перевозчика с иностранными компаниями не указывалась точная цена сделок, в результате многократно увеличивались суммы, выплаченные авиакомпанией.

По требованию следователя суд отправил под домашний арест до 25 ноября бывшего генерального директора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа».

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#суды #транспорт

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    4 часа назад

    знаем знаем,они над тындинской школой все висели и тонко намекали что у них изменения только в лучшую сторону

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