«ВИМ-Авиа» обвиняют в преднамеренном банкротстве

В Следственном комитете уверяют, что в 2016-2017 годах руководство «ВИМ-Авиа» заключало явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж и намеренно скрывало кредиторскую задолженность. В преступлении подозревают «лиц из числа руководства и собственников» перевозчика, сообщают в следственных органах, но фамилий пока не называют.

Когда у «ВИМ-Авиа» начались проблемы, за границей находилось больше 30,6 тысячи российских туристов. В некоторых договорах перевозчика с иностранными компаниями не указывалась точная цена сделок, в результате многократно увеличивались суммы, выплаченные авиакомпанией.

По требованию следователя суд отправил под домашний арест до 25 ноября бывшего генерального директора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа».