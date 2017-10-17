Амурская делегация участвует во Всемирном фестивале молодежи

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В Сочи в разгаре 19 Всемирный студенческий фестиваль. Туда съехались около 30 тысяч молодых людей из разных стран. Участие в таком масштабном мероприятии принимают и амурская делегация – 30 участников и 20 волонтеров. Это студенты АмГУ, БГПУ, предприниматели.

«Прямо сейчас Амурская область присутствует на открытии всемирного фестиваля студентов 2017. Для нас это важно – принимать участие в обсуждении вопросов всего мира», – рассказала координатор волонтерского движения АмГУ Юлия Полица.

Сейчас амурчане принимают участие в работе различных площадок. Обсуждают темы экономики, архитектуры и дизайна, новых медиа, образования, гражданской активности и других направлений. С молодежью встречаются эксперты – известные политики, общественники, спортсмены, артисты, журналисты. Всемирный студенческий фестиваль закончится 22 октября. До этого Россия принимала его дважды - в 1957 и 1985 годах.