На фестивале «Детство на Амуре» споет международный хор

В Благовещенске на фестивале-конкурсе «Детство на Амуре» фпервые выступит международный детский хор. Фестиваль пройдет с 19 по 24 октября на обоих берегах Амура. Он включает в себя сразу три конкурса: вокальный, художественный и поэтический.

Четвертый фестиваль пройдет под знаком Года экологии. Этой теме посвятили конкурс рисунков «Коробка с карандашами». Итоги уже подведены, а награждение победителей состоится 20 октября в день гала-концерта. Рисунки ребят стали украшением имиджевой продукции фестиваля. Набор открыток подготовлен для гостей фестиваля: на одной стороне рисунки детей, на другой – стихи и напутственные слова мэров двух городов: Хэйхэ и Благовещенска.

«Проект "Детство на Амуре" – это проект всей сферы культуры. И практически все организации культуры так или иначе задействованы. Его можно назвать таким имиджевым проектом города Благовещенска, Амурской области. Его можно назвать знаковым проектом для сферы культуры города Благовещенска», – уверена начальник городского управления культуры Виктория Хопатько.

Участников отборочного тура только в вокальном конкурсе было свыше 150. Онипредставляли всю Амурскую область, Южно-Сахалинск, Китай. Из них в финал прошли 46 солистов и 14 ансамблей. Предфинальное прослушивание состоится 19 и 20 октября. Тогда же пройдут творческие встречи с членами жюри. В этом году, кроме постоянного председателя жюри – композитора Григория Гладкова – к нам приедут художник Константин Мирошник и композитор Михаил Славкин. Интересная поэтическая встреча пройдет в муниципальной библиотеке «Центральная». 20 октября там на двух языках прочтут стихи русские и китайские школьники. Не обошли вниманием и тему репертуара. Именно повышение качества исполнения юных вокалистов – одна из задач фестиваля.

«Для нас была задача поднять исполнительский уровень и попытаться донести до преподавателей, до родителей, до самих детей, в процессе подготовки к этому конкурсу и уже в самом участии в этом конкурсе привить любовь к красивому, вокальному, умному звуку», – рассказала директор Центральной детской школы искусств Татьяна Бедерина.

Гала-концерт фестиваля «Детство на Амуре» состоится 21 октября в большом зале Общественно-культурного центра. Все номера будут исполнены в сопровождении оркестра «Амур Джаз Бэнд».

Традиционно ведущими станут Веселый Дворник и Пластилиновая Ворона. Продолжится фестиваль в Хэйхэ.