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17октября
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Амурчан призывают носить на себе светоотражающие элементы

Амурчан призывают носить на себе светоотражающие элементы

Сотрудники ГИБДД призывают амурчан, особенно детей, использовать в одежде световозвращающие элементы. Они работают в темное время суток – возвращают луч света к его источнику. Ребенок с таким светоотражателем на куртке или портфеле будет гораздо заметнее на дороге и обочине в свете автомобильных фар.

«Сотрудники госавтоинспекции начали рекомендовать эти световозвращающие элементы для приобретения в связи с тем, что действительно необходимо стать заметней на дорогах. У нас с текущего года на обслуживаемой территории произошло 26 ДТП с участием детей-пешеходов. В одном случае – ребенок погиб. Еще в 26-ти дети получили различной степени тяжести», – рассказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алексей Богданов.

Большинства аварий, в которых пострадали именно маленькие пешеходы, можно было избежать, если бы водитель вовремя заметил ребенка на дороге. В ближайшие дни сотрудники ГИБДД будут проводить информационные встречи с детьми и взрослыми. Хотя благовещенским школьникам уже не нужно объяснять, что собой представляют светоотражающие элементы. Многие используют их каждый день. Тем более что возвращаться из школы приходится уже в темноте.

«Нам в школе говорили про такие элементы. Мы закрепили их и ходим. Они нужны для того, чтобы в ночное время, когда идёшь, тебя увидела проезжающая машина», – рассказал школьник Владислав.

Иметь на одежде светоотражающие элементы в черте города – рекомендательная мера. В то время как вне населенных пунктов пешеходы обязаны применять их для своей безопасности. За нарушение предусмотрен штраф – 500 рублей. Акция «Стань заметнее» продлится в Благовещенске до 21 октября.

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#дети #транспорт

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Комментарии
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  • starco

    starco
    1 минута назад

    В ЧССР в 1977 году ранцы, обувь, детская верхняя одежда (определённых размеров, для возраста 7-11 лет) без светоотражающие элементов не выпускались. Прошло 40 лет - а мы так к этому и не пришли :(

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