Арсения Реснянского скоро выпишут из российской больницы

Медики собираются выписать мальчика из больницы, капельницы понадобятся ему дома. В августе ребенка из Южной Кореи перевезли в Москву – в российскую детскую клиническую больницу. Совсем скоро Арсения наконец выпишут. Здесь он провел полтора месяца. Сейчас в Благовещенск мальчик с мамой не вернутся. Ребенка должны постоянно наблюдать столичные медики . Поэтому в Москве семья хочет снять квартиру.

«Врач рекомендовал двухкомнатную квартиру. Комнату будут полностью оборудовать под перевязочную. Потому что собирать катетеры, саму систему для внутривенного питания. Плюс помимо внутривенного питания будут капать физраствор и еще лекарства. Ольгу уже обучают, как правильно смешивать эти лекарства, пакеты, чтобы дозировки правильно делать. Потому что линию собирать она уже умеет», – рассказала тетя Арсения Анна Чижикова.

Сейчас Арсению нужно лечить спайки, которые образовались после двух десятков операций. Мальчика уже начали кормить обычной пищей. Сеня попробовал курицу, некоторые овощи. Но основное питание получает через капельницы. Московский детский хоспис, который взял Арсения под свое крыло, объявил сбор денег для ребенка – два миллиона рублей. Этих денег хватит на питание на полгода. Возможно, позже понадобятся деньги на аренду, а также на перевязочные материалы. Кроме неравнодушных людей, семье помогает благотворительный фонд «Солнце в ладошках». Крупную сумму денег собрал популярный блогер Дмитрий Портнягин. Всех денег хватило, чтобы оплатить лечение в южнокорейской клинике, а также закупить некоторое оборудование, которое понадобится для лечения ребенка дома. Так что сейчас семья живет без долгов.

Операцию по трансплантации кишечника Арсению пока делать не будут. Необходимо, чтобы Сеня набрал вес 20 килограммов – пока он весит чуть больше 14-ти. Поэтому в ближайший год семья не планирует объявлять сбор денег на операцию, проводить которую, возможно, придется за границей. В России до 14 лет трансплантацию детям не делают.