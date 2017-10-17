В Приамурье цены на авиабилеты на десятки тысяч рублей выше, чем в соседних регионах

На заседании комитета заксобрания по вопросам экономики выступил областной министр транспорта. Он рассказал о тарифах на авиаперевозки. Депутат Юрий Кушнарь сегодняшние цены назвал ударом по людям. Решено подготовить обращение в Минтранс РФ.

По данным областного министерства, разница между авиабилетами в Приамурье и соседними регионами достигает нескольких десятков тысяч рублей.

«66 тысяч, 54 тысячи. Понятно, что цена складывается под действием спроса. На сегодня билетов нет, поэтому на оставшиеся цена такая запредельная. Но это удар по тем людям, которым сегодня, сейчас по тем или иным причинам нужно улететь», – высказал свое мнение о сложившейся ситуации председатель комитета по вопросам экономики и собственности области Юрий Кушнарь.

Члены комитета приняли решение продолжить работу в этом направлении и подготовить совместное с правительством области обращение в Минтранс России по вопросам увеличения лимитов субсидирования авиаперелетов для Приамурья.

На комитете также обсудили проект закона о размере взноса за капремонт, который будут рассматривать на ближайшем заседании заксобрания. В нем предлагается оставить минимальный взнос в 2018 году на прежнем уровне – 7,9 рубля за квадратный метр. Члены комитета приняли решение внести законопроект в повестку 13-го заседания законодательного собрания и предложить депутатам рассмотреть документ в двух чтениях.

Кроме того, с 1 января 2018 года полномочия в части продажи областного имущества могут быть закреплены за профильным министерством, в связи с тем что ГКУ «Фонд имущества Амурской области», который на сегодняшний день ведает вопросами продажи областного имущества, с нового года изменит наименование и профиль деятельности, сообщает сайт областного заксобрания.