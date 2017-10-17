Благовещенцев опросили, платят ли они деньги в школах и детских садах

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Сдаете ли вы деньги в школе и детском саду – с таким вопросом к прохожим на улицах Благовещенска обратился корреспондент «Альфа-канала». Большинство опрошенных горожан ежемесячно или раз в год сдают в образовательных учреждениях определенные суммы – до нескольких тысяч рублей.

«У нас образование бесплатное, согласно Конституции. У нас, как это обозначается – добровольное, что родители самостоятельно должны это делать. Но практика показывает, что это добровольно-принудительный порядок. В итоге родители это всё приносят, потому что на уроках потом от учителей слышат: Ах, вот Вася не принес, и как это плохо», – рассказала девушка.

«На нужды школы мы сдаем по 500 рублей в год: на бумагу, на ручки, на карандаши», – поделилась своим опытом жительница областного центра.

«Родители сдают. Им на собрании говорят, они сдают», – рассказали школьницы.

«Мы это делали добровольно, без принуждения. Не так как сейчас. Тогда к этому вопросу относились очень серьезно», - пояснил мужчина.

«У нас нет такого», – быстро ответила женщина.

«Да, конечно, всегда сдам. Раньше-то сдавала, дети выросли. 200, 300 рублей – не больше», – рассказала другая женщина.

«У меня в школу ребёнок не ходит, он уже в колледже учится. Раньше он у меня на домашнем обучении учился, так что мы ничего не сдавали», – рассказала жительница Благовещенска.

«У одного мы по 1 000 рублей сдаём в год, а у другого – по 150 рублей в месяц», – поделилась мать двоих детей.

«По-разному. На краску скидываемся. Может 100, 300 рублей. В этом году 400 рублей за год», – рассказала женщина.

«Да, обязательно. Обычно пять тысяч, четыре – в год», – призналась горожанка.

«Нет, не приходилось. Никогда такого не было», – ответила пожилая женщина.

«Мы всегда сдаём на нужды школы, класса, садика. Где тысячу, где две. Вообще думаю, что государство должно все-таки обеспечить наших детей самым необходимым», – считает жительница Благовещенска.