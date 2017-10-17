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17октября
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В Благовещенске на остановке мужчина избивал женщину

В Благовещенске на остановке мужчина избивал женщину
Фото: polosochka.ru

Во вторник, 17 октября, в шестом часу вечера, на автобусной остановке в районе улиц Театральная–Амурская мужчина бил женщину. В том числе, и ногами. Об этом в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы.

«Мужчина отобрал у женщины сумку, отобрал телефон, разбил его о проезжую часть, – рассказали очевидцы. – Потом нанес несколько ударов. Даже ударил ногой. Люди, которые это видели, попытались остановить это избиение. Вызывали полицию, но потом сами отвезли ее в отдел полиции. По дороге женщина рассказала, что это ее бывший, которого она полгода не видела. Мужчина пытался затащить ее домой, женщина отказалась. И, после этого тот начал избивать ее».

В полиции Благовещенска подтвердили, что 17 октября вечером женщина обратилась в полицию. Она заявила, что ее били. Полицейские вызвали скорую помощь, пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    41 минута назад

    И вот попробуй вмешаться в это, то есть настучать избивающему, он потом заявит в полицию, снимет побои. И защитник превратится в обвиняемого, и вполне может сесть за проявленный героизм. Свидетелей, естественно, не найдётся. Вот такая стала наша страна - каждый за себя...А полиция разбираться не будет.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    38 минут назад

    А, может быть, это снова розыгрыш?

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