В Благовещенске на остановке мужчина избивал женщину

Фото: polosochka.ru

Во вторник, 17 октября, в шестом часу вечера, на автобусной остановке в районе улиц Театральная–Амурская мужчина бил женщину. В том числе, и ногами. Об этом в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы.

«Мужчина отобрал у женщины сумку, отобрал телефон, разбил его о проезжую часть, – рассказали очевидцы. – Потом нанес несколько ударов. Даже ударил ногой. Люди, которые это видели, попытались остановить это избиение. Вызывали полицию, но потом сами отвезли ее в отдел полиции. По дороге женщина рассказала, что это ее бывший, которого она полгода не видела. Мужчина пытался затащить ее домой, женщина отказалась. И, после этого тот начал избивать ее».

В полиции Благовещенска подтвердили, что 17 октября вечером женщина обратилась в полицию. Она заявила, что ее били. Полицейские вызвали скорую помощь, пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.