Жителям домов в микрорайоне Благовещенска до сих пор не дали воду

Жители домов в благовещенском микрорайоне по-прежнему остаются без воды. Отключение из-за порыва произошло в понедельник, 16 октября. Восстановить порыв планировали на следующий день. Но вечером 17 октября в кранах обоих домов не было ни горячей, ни холодной воды.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на водопроводе случился порыв, который оставил без водоснабжения дома по адресам: улица Студенческая, 35 и 37. Жительница первого из домов рассказала, что 17 октября ближе к обеду начали раскапывать землю на месте порыва. В 17 часов рабочие еще продолжали ремонт, но, по словам местной жительницы, рассказали, что воды, вероятно, не будет ни сегодня, ни завтра. И работать они будут только до 18 часов.

Жителям домов по вечерам подвозят воду. Машины стоят возле домов с 17 часов. Как пояснили жильцы, на один дом выделяют одну цистерну.