Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:00 0

Жителям домов в микрорайоне Благовещенска до сих пор не дали воду

Жителям домов в микрорайоне Благовещенска до сих пор не дали воду

Жители домов в благовещенском микрорайоне по-прежнему остаются без воды. Отключение из-за порыва произошло в понедельник, 16 октября. Восстановить порыв планировали на следующий день. Но вечером 17 октября в кранах обоих домов не было ни горячей, ни холодной воды.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на водопроводе случился порыв, который оставил без водоснабжения дома по адресам: улица Студенческая, 35 и 37. Жительница первого из домов рассказала, что 17 октября ближе к обеду начали раскапывать землю на месте порыва. В 17 часов рабочие еще продолжали ремонт, но, по словам местной жительницы, рассказали, что воды, вероятно, не будет ни сегодня, ни завтра. И работать они будут только до 18 часов.

Жителям домов по вечерам подвозят воду. Машины стоят возле домов с 17 часов. Как пояснили жильцы, на один дом выделяют одну цистерну.

Просмотров всего: 153

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В Благовещенске на остановке мужчина избивал женщину
Общество 3

Трассу на Новотроицком шоссе заволокло дымом (видео)

Происшествия

Фигурантам дела «Городка» продлили домашний арест
Происшествия 9

Арестованный покончил с собой в ИВС города Зеи