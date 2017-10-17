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17октября
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Амурские судебные приставы написали заявление в прокуратуру на нового начальника

Амурские судебные приставы написали заявление в прокуратуру на нового начальника
Фото: Eastrussia

В амурском управлении федеральной службы судебных приставов идет прокурорская проверка. Ее проводят по жалобам сотрудников, недовольных работой нового руководства. Люди жалуются, что их вынуждают увольняться, нарушают их права и трудовое законодательство.

В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалось требование, выставленное и. о. начальника УФССП по Амурской области Леониду Митину областной прокуратурой. В нем сотрудники ведомства просят предоставить для проводимой проверки все необходимые сведения.

Проверка была инициирована после обращения в прокуратуру нескольких человек – бывших и нынешних сотрудников управления службы судебных приставов. В своих жалобах люди указывают на нарушение трудового законодательства, законодательства о противодействии коррупции. В частности, сообщается о нарушении очередности предоставления отпусков, неоплате сверхурочной работы, приеме за деньги на работу людей, которые ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, нарушениях при приеме комплексного зачета, необоснованной выплате премий, передающихся впоследствии на нужды руководителя.

Но основная претензия к начальству, по словам сотрудников, в том, что людей принуждают увольняться.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо один из бывших сотрудников, недовольства в управлении начались, когда сменилось руководство. В июне на смену бывшему начальнику Алексею Гришину, которого отстранили от работы по подозрению в растрате, пришел Леонид Митин. Его перевели в Амурскую область из Хабаровского края в 2016 году. Тогда он был заместителем Алексея Гришина. Затем его отправили в ЕАО, где он исполнял обязанности руководителя управления службы приставов. 9 июня 2017 года его назначили на должность и. о. амурского управления. С того момента, по словам амурских приставов, из управления уволились больше 70 человек.

«На всех людей, несогласных с новым руководством, по любому поводу заводят служебные проверки, которые выявляют какие-либо нарушения. Находят, за что зацепиться. После чего людей склоняют к увольнению. Мне пришлось уволиться точно так же, просто вынудили. Я в службе 11 лет проработал, – сказал бывший сотрудник. – Многие не хотели увольняться, но их подвели к этому. Вот люди не выдержали и написали заявление в прокуратуру. В центральный аппарат также звонили, жаловались и действующие, и уволенные сотрудники, они там тоже материалы собирают по поводу обращений».

При этом сотрудники положительно отзываются о бывшем начальнике Алексее Гришине, говоря, что он показал себя с хорошей стороны.

«Новый руководитель работой вообще не занимается. С Гришиным такого не было. Многие поувольнялись после его ухода. В отделе финансово-экономического обеспечения работали около 10 человек, сейчас двое. Но даже бывшие сотрудники боятся жаловаться, потому что начальник делает звонки и давит на то, чтобы их не взяли на новую работу, по мне он три раза звонил. Запросы же делаются на личные дела, характеристику просят на новом месте работы», – добавил бывший сотрудник службы.

Тем не менее некоторые решаются на судебные разбирательства. Так, один из бывших работников подал в суд на руководство управления из-за нарушения порядка увольнения. Суд мужчина выиграл.

«Они рассчитали меня не вовремя и трудовую не выдали. Я признавал действия руководства незаконными через суд. Я уволился по собственному желанию. Не захотел с этим руководством работать. И, кстати, супруга моя тоже уволилась. Правда, ее вынудили. В связи с тем, что я подал в суд и выиграл, моей супруге сказали, что ей нужно уволиться», – поделился еще один бывший работник управления.

Чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации, редакция Амур.инфо направила официальный запрос в УФССП по Амурской области.

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#закон

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • крымчанин

    крымчанин
    1 час назад

    Писец как мытарей жалко ,сейчас прям заплачу

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Бардак

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну когда уволятся нормальные пристава а тебе надо будет что то решать по исполнительному и ты столкнешься с этим ИДИОТИЗМОМ то точно заплачешь

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Да он не только своих морщит он и на жалобы граждан не реагирует вообще никак-ему просто фиолетово

    у меня знакомая ее дело просто потеряли на полтора миллиона-она 28 августа написала на имя Митина жалобу -он даже не ответил

    Наверное занят бедолага

    Но при этом САМ морщит приставов которые просто завалены делами

    При этом ему видать можно нарушая закон не реагировать на письменные жалобы граждан написанные на его имя как Главного судебного пристава

    Самое смешное, что тот кто про жену рассказал Алексей Кальней когда уволился то по нему дали команду составлять акты о невыходе на работу-ну бред же

    Бедолаги с кадров и службы безопасности не знали что делать)))))

    Какие акты о каком прогуле?

    Потому как Главный сказал-составляйте-он даже не понимает что если человек написал по собственному то на 15 день он уже не работник

    Ну не понимаешь ты этого чтобы не выглядеть ни перед работниками ни перед судом САМОДУРОМ ну погугли

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    А что, там есть работящие приставы? За 20 лет работы ни разу не сталкивалась с такими....прячутся наверно. А что касается нового начальства - то, господа прокуроры, сразу амнистируйте и дело с концом. Не разводите новый цирк с арестами...

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    А пусть редакция запрос пошлет о том сколько за квартал УВОЛИЛОСЬ приставов по собственному желанию?

    Сколько на сегодняшний день осталось в бухгалтерии (вместо 10 сотрудников ОНА работает зарплату начисляет)

    И какое СТАЛО у него в % отношение выполнение исполнительных документов

    И сколько за последние три месяца проигранных судов? и склько дел в СУДАХ на приставов в связи с неисполнением ИМИ работы-так как вместо уволенных никто и не пришел

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Скоро в коментах будет сценарий для нового сериала

    Талантливый русский народ!)

  • Альтер

    Альтер
    59 минут назад

    Я тоже 20 лет работаю и да-там есть работящие приставы-например таким был Кальней Алексей и его жена Марина которую вынудили уволиться, и другие там тоже есть-есть и ленивые, есть и тупые, есть и наглые, но есть и вполне РАБОТЯЩИЕ представьте себе, точнее были потому как среди тех 70 человек 60 именно с опытом которых ДОСТАЛ новый руководитель ничего не понимающий в своих требованиях

    который даже не слушает что ему говорят

    до смешного дошло не могут отправить почту взыскателям и должникам из-за отсутствия конвертов некоторые ОСП-ну смешно же

  • ИТЛ

    ИТЛ
    57 минут назад

    Приставы жалуются. Вот дурдом вы попробуйте побудьте в нашей шкуре, когда вы исполняете судебные решения и смотрите начальству в глазки заискивающе, а на истца как на врага народа. Поделом вам и пусть вас на работу не берут , мы через это прошли , теперь ваша очередь. Кайло вам в зубы.

  • Альтер

    Альтер
    50 минут назад

    И что-по вашему если уволят те крохи здравых приставов которые еще остались вам в вашей шкуре легче станет?

  • Алекс К

    Алекс К
    43 минуты назад

    ИТЛ

    Приставы жалуются. Вот дурдом вы попробуйте побудьте в нашей шкуре, когда вы исполняете судебные решения и смотрите начальству в глазки заискивающе, а на истца как на врага народа. Поделом вам и пусть вас на работу не берут , мы через это прошли , теперь ваша очередь. Кайло вам в зубы.



    в какой такой вашей шкуре? ребята за совю 20-ку работают до ночи,и по гадюшникам приходится лазить таким что хочется потом в баню с веником сразу идти. и с людьми общаются такими что не видеть их охота никогда.

    в чем оним виноваты?

    в том что руководство ставят плохое? в том что работают а им за это не платят? или в том что на них смотрят как на какашку собственное начальство?

    в том что у одних ежедневное сношение во все дыхательные и пихательные?

    а у ОУПДСников и зачеты и контрольные занятия и комплексные и фигомплексные,что исполнители летают что оупдсники.

    или в том что когда толпу китайцев вечером привозят на выдворение,ребята возят их в Белогорье,бывапет до 9 вечера,до 10 вечера,и им за это даже спасибо не говорят?

    иди работай за двадцатку,только потом не плачь что плохо исполняют свои обязанности,потому как нормальные уходят,а те кто остается тому или терять нечего или больше нигде не возьмут,и клали они на всё

  • Альтер

    Альтер
    40 минут назад

    Так в том то и дело

    что сейчас довел людей-все все знают и плюются и увольняются

    а этот самодур уедет а служба то распадется потом будут по крохам собирать а у людей ни желания ни сил не будет

    и куда смотрят там в Москве-они что не видят что даже бухгалтерия два месяца ОТЧЕТНОСТЬ НЕ СДАЕТ

    Где налоговая? что же вы не морщите этого горе-начальника за то, что так вот "руководит"?

  • Алекс К

    Алекс К
    33 минуты назад

    говорят Леонид Митин в Еврейке так же почудил, развалил все и уехал.

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    31 минута назад

    какой дурдом творится в области и в стране )))

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    30 минут назад

    ни законы ,ни трудовой кодекс ни работает с приходом новой власти в области )))

  • foxik62

    foxik62
    30 минут назад

    Гришин был нормальный, вменяемый начальник. Под его руководством наши приставы хоть копытами шевелили..

  • Джей

    Джей
    28 минут назад

    Алекс К

    ИТЛ

    Приставы жалуются. Вот дурдом вы попробуйте побудьте в нашей шкуре, когда вы исполняете судебные решения и смотрите начальству в глазки заискивающе, а на истца как на врага народа. Поделом вам и пусть вас на работу не берут , мы через это прошли , теперь ваша очередь. Кайло вам в зубы.



    в какой такой вашей шкуре? ребята за совю 20-ку работают до ночи,и по гадюшникам приходится лазить таким что хочется потом в баню с веником сразу идти. и с людьми общаются такими что не видеть их охота никогда.

    в чем оним виноваты?

    в том что руководство ставят плохое? в том что работают а им за это не платят? или в том что на них смотрят как на какашку собственное начальство?

    в том что у одних ежедневное сношение во все дыхательные и пихательные?

    а у ОУПДСников и зачеты и контрольные занятия и комплексные и фигомплексные,что исполнители летают что оупдсники.

    или в том что когда толпу китайцев вечером привозят на выдворение,ребята возят их в Белогорье,бывапет до 9 вечера,до 10 вечера,и им за это даже спасибо не говорят?

    иди работай за двадцатку,только потом не плачь что плохо исполняют свои обязанности,потому как нормальные уходят,а те кто остается тому или терять нечего или больше нигде не возьмут,и клали они на всё



    тут да

    девчуха знакомая приставом работала

    жесть

    то до 12 ночи

    то с фингалом приходит

    мдауж за такие деньги

  • Джей

    Джей
    26 минут назад

    Альтер

    Так в том то и дело

    что сейчас довел людей-все все знают и плюются и увольняются

    а этот самодур уедет а служба то распадется потом будут по крохам собирать а у людей ни желания ни сил не будет

    и куда смотрят там в Москве-они что не видят что даже бухгалтерия два месяца ОТЧЕТНОСТЬ НЕ СДАЕТ

    Где налоговая? что же вы не морщите этого горе-начальника за то, что так вот "руководит"?



    да наберут по объявлением и коекак работу работать будут

    везде теперь так

  • Агамемнон

    Агамемнон
    17 минут назад

    А кто их заставляет там так работать за 20 тыс? Насильно держат? Мужчина с высшим образованием, работающий судбным приставом за 20 тыс. - это диагноз.

  • Джей

    Джей
    7 минут назад

    У нас мужчин с высшим образованием просто значительно больше , чем работы для них

    Вы не в курсе?

    Алле

    кризис

    безработица

  • physic1

    physic1
    6 минут назад

    Гы!

  • Алекс К

    Алекс К
    2 минуты назад

    Агамемнон

    А кто их заставляет там так работать за 20 тыс? Насильно держат? Мужчина с высшим образованием, работающий судбным приставом за 20 тыс. - это диагноз.



    дык вон новость,70 человек уволилось. теперь наверное СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ получают...

    сколько СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В Амурской Области? 39 000 рублей?

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