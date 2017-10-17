Амурские судебные приставы написали заявление в прокуратуру на нового начальника

Фото: Eastrussia

В амурском управлении федеральной службы судебных приставов идет прокурорская проверка. Ее проводят по жалобам сотрудников, недовольных работой нового руководства. Люди жалуются, что их вынуждают увольняться, нарушают их права и трудовое законодательство.

В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалось требование, выставленное и. о. начальника УФССП по Амурской области Леониду Митину областной прокуратурой. В нем сотрудники ведомства просят предоставить для проводимой проверки все необходимые сведения.

Проверка была инициирована после обращения в прокуратуру нескольких человек – бывших и нынешних сотрудников управления службы судебных приставов. В своих жалобах люди указывают на нарушение трудового законодательства, законодательства о противодействии коррупции. В частности, сообщается о нарушении очередности предоставления отпусков, неоплате сверхурочной работы, приеме за деньги на работу людей, которые ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, нарушениях при приеме комплексного зачета, необоснованной выплате премий, передающихся впоследствии на нужды руководителя.

Но основная претензия к начальству, по словам сотрудников, в том, что людей принуждают увольняться.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо один из бывших сотрудников, недовольства в управлении начались, когда сменилось руководство. В июне на смену бывшему начальнику Алексею Гришину, которого отстранили от работы по подозрению в растрате, пришел Леонид Митин. Его перевели в Амурскую область из Хабаровского края в 2016 году. Тогда он был заместителем Алексея Гришина. Затем его отправили в ЕАО, где он исполнял обязанности руководителя управления службы приставов. 9 июня 2017 года его назначили на должность и. о. амурского управления. С того момента, по словам амурских приставов, из управления уволились больше 70 человек.

«На всех людей, несогласных с новым руководством, по любому поводу заводят служебные проверки, которые выявляют какие-либо нарушения. Находят, за что зацепиться. После чего людей склоняют к увольнению. Мне пришлось уволиться точно так же, просто вынудили. Я в службе 11 лет проработал, – сказал бывший сотрудник. – Многие не хотели увольняться, но их подвели к этому. Вот люди не выдержали и написали заявление в прокуратуру. В центральный аппарат также звонили, жаловались и действующие, и уволенные сотрудники, они там тоже материалы собирают по поводу обращений».

При этом сотрудники положительно отзываются о бывшем начальнике Алексее Гришине, говоря, что он показал себя с хорошей стороны.

«Новый руководитель работой вообще не занимается. С Гришиным такого не было. Многие поувольнялись после его ухода. В отделе финансово-экономического обеспечения работали около 10 человек, сейчас двое. Но даже бывшие сотрудники боятся жаловаться, потому что начальник делает звонки и давит на то, чтобы их не взяли на новую работу, по мне он три раза звонил. Запросы же делаются на личные дела, характеристику просят на новом месте работы», – добавил бывший сотрудник службы.

Тем не менее некоторые решаются на судебные разбирательства. Так, один из бывших работников подал в суд на руководство управления из-за нарушения порядка увольнения. Суд мужчина выиграл.

«Они рассчитали меня не вовремя и трудовую не выдали. Я признавал действия руководства незаконными через суд. Я уволился по собственному желанию. Не захотел с этим руководством работать. И, кстати, супруга моя тоже уволилась. Правда, ее вынудили. В связи с тем, что я подал в суд и выиграл, моей супруге сказали, что ей нужно уволиться», – поделился еще один бывший работник управления.

Чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации, редакция Амур.инфо направила официальный запрос в УФССП по Амурской области.