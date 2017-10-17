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17октября
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Забой птиц на «Амурском бройлере» подпортил «продуктовую» статистику Приамурья

Забой птиц на «Амурском бройлере» подпортил «продуктовую» статистику Приамурья

В Амурстате подвели «продуктовые» итоги Приамурья за первые девять месяцев этого года. Как оказалось, статистику производства продуктов питания в области подпортил вынужденный забой птиц на «Амурском бройлере» в августе. Как сообщало Амур.инфо, это было связано с подозрением на заражение птиц птичьим гриппом, которое в итоге не подтвердилось.

«Тенденция такова, что по всем категориям хозяйств у нас наблюдается рост производства молока и яиц, но при этом снижаются показатели по скоту и птице. В основном – из-за сокращения производства мяса птицы, которое занимает больший удельный вес. Снижение произошло из-за "Амурского бройлера". У них был вынужденный забой, обновление поголовья. Молодняк еще не достиг необходимой массы», – рассказала ИА «Амур.инфо» врио начальника отдела статистики предприятий, сельского хозяйства и окружающей природной среды Амурстата Ольга Данилкина.

По ее словам, в области наблюдается устойчивая тенденция снижения поголовья птицы. У сельхозорганизаций поголовье за 9 месяцев снизилось, по сравнению с 2016 годом, примерно в два раза. В хозяйствах населения и у фермеров снижение по этому показателю было не таким значительным – порядка 11 % и 5 % соответственно.

В то же время в Приамурье выросло производство картофеля – на 10 % по сравнению с 2016 годом. В целом по овощам рост производства составил 9,4 %. Однако общая урожайность сельхозкультур оказалась ниже, чем в прошлом году.

В целом в Амурской области производство основных продуктов питания снижается, а их импорт – растет.

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#производство #экономика

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    41 минута назад

    конкуренция

  • Алиса65

    Алиса65
    38 минут назад

    "это было связано с подозрением на заражение птиц птичьим гриппом, которое в итоге не подтвердилось"

    Когда - то это называли вредительством, и наказывали большими посадками.

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