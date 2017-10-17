Ввоз овощей и фруктов из Хэйхэ в Благовещенск вырос на 40 %

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Главную линейку импорта овощей из Китая составили картофель, лук и капуста, а самыми востребованными среди россиян фруктами стали яблоки, мандарины и виноград.

По мнению китайских таможенников, значительный рост ввоза продуктов в Россию связан, с одной стороны, с повышением покупательной способности российского населения. С другой – повышением признания российскими потребителями качества китайских овощей и фруктов.