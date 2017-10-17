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17октября
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сегодня, 17:12 2

Ввоз овощей и фруктов из Хэйхэ в Благовещенск вырос на 40 %

Ввоз овощей и фруктов из Хэйхэ в Благовещенск вырос на 40 %
Фото: www.uglc.ru

В январе-сентябре 2017 года ввоз овощей и фруктов из Хэйхэ в Благовещенск вырос на 39,56 процента по сравнению тем же периодом прошлого года. Согласно официальным данным, всего за девять месяцев через КПП Хэйхэ в Россию провезли 57,5 тысячи тонн сельхозпродукции, сообщает «Синьхуа».

Главную линейку импорта овощей из Китая составили картофель, лук и капуста, а самыми востребованными среди россиян фруктами стали яблоки, мандарины и виноград.

По мнению китайских таможенников, значительный рост ввоза продуктов в Россию связан, с одной стороны, с повышением покупательной способности российского населения. С другой – повышением признания российскими потребителями качества китайских овощей и фруктов.

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#Китай #сельское хозяйство #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    30 минут назад

    На картинке красиво. А у нас, в Белогорске скудный ассортимент и космические цены. Я уже не говорю о качестве. Сегодня купленные помидоры, назавтра уже подгнившие. Яблоки с разными названиями, а вкус, вернее его отсутствие, один. Никогда не попадалось червивое яблоко, только с гнильцой, а это говорит о не мерянном количестве пестицидов. Причём овощи и фрукты выдаются за краснодарские, узбекские, приморские, марокканские, в общем вся география.

  • Алекс К

    Алекс К
    29 минут назад

    импортозамещение в действии....китайские таможенники покруче российзких экзПердов..заметили повышение покупательлской способности роззИян. мне пофиг,купил по 12 российскую картошку у фермера.2 мешка. на зиму может и хватит.

    я к чему...китайские таможенники заметили,что россияне МОГУТ покупать картошку...деньги у них,на картошку,появились..

    я знаю кого благодарить!

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