Благовещенск станет еще более хоккейным

Фото: vKrasnoznamenske.ru

В Благовещенске построят три хоккейные коробки. На сайте госзакупок размещены два лота, в качестве заказчиков выступают администрация Благовещенска и городская гимназия № 25. На строительство планируется потратить около трех миллионов рублей.

Городская администрация собирается построить две хоккейные коробки во дворах домов, расположенных по адресам: улица Строителей, 66, и Игнатьевское шоссе, 5. Максимальная цена контракта 1 958 652 рубля, которые будут выплачиваться из городского бюджета.

Гимназия № 25 объявила аукцион на строительство одной коробки, за которую готова заплатить ровно 980 тысяч рублей. На ее строительство отводится 30 суток с момента подписания контракта, на объекты во дворах жилых домов – 45 дней. Аукционы состоятся 23 октября и 6 ноября.