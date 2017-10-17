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17октября
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сегодня, 16:29 9

Благовещенск станет еще более хоккейным

Благовещенск станет еще более хоккейным
Фото: vKrasnoznamenske.ru

В Благовещенске построят три хоккейные коробки. На сайте госзакупок размещены два лота, в качестве заказчиков выступают администрация Благовещенска и городская гимназия № 25. На строительство планируется потратить около трех миллионов рублей.

Городская администрация собирается построить две хоккейные коробки во дворах домов, расположенных по адресам: улица Строителей, 66, и Игнатьевское шоссе, 5. Максимальная цена контракта 1 958 652 рубля, которые будут выплачиваться из городского бюджета.

Гимназия № 25 объявила аукцион на строительство одной коробки, за которую готова заплатить ровно 980 тысяч рублей. На ее строительство отводится 30 суток с момента подписания контракта, на объекты во дворах жилых домов – 45 дней. Аукционы состоятся 23 октября и 6 ноября.

Просмотров всего: 491

#спорт #строительство

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • спартак дв

    спартак дв
    2 часа назад

    А про футбол тишина?

  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    отдайте стадион "Спартак" (футбольное поле) под массовое катание на коньках.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Что мешает разместить заказы на изготовление на наших, амурский предприятиях?! Какого рожна за счёт бюджетных средств везут коробки откуда-то, вместо того, чтобы сделать самим?

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Сергей Труш

    Что мешает разместить заказы на изготовление на наших, амурский предприятиях?! Какого рожна за счёт бюджетных средств везут коробки откуда-то, вместо того, чтобы сделать самим?



    а что, в в конкурсной документации запрет на участие местных?..

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    наши лёд поставят))))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Shift

    Сергей Труш

    Что мешает разместить заказы на изготовление на наших, амурский предприятиях?! Какого рожна за счёт бюджетных средств везут коробки откуда-то, вместо того, чтобы сделать самим?



    а что, в в конкурсной документации запрет на участие местных?..



    Производителей?.. Или требования такие что производители не могут выполнить?

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Сергей Труш

    Shift

    Сергей Труш

    Что мешает разместить заказы на изготовление на наших, амурский предприятиях?! Какого рожна за счёт бюджетных средств везут коробки откуда-то, вместо того, чтобы сделать самим?



    а что, в в конкурсной документации запрет на участие местных?..



    Производителей?.. Или требования такие что производители не могут выполнить?



    ты возмутился тем. что не дают нашим сделать эти коробки, я тебя и спрашиваю, им что? запрещают? чего ты пургу поднимаешь в стакане? пусть выходят на аукцион и забирают лот..

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    их минимум еще десяток нужно (город, пригород) нормальные бабки

  • Джей

    Джей
    1 час назад

    удален

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