ФОК имени Солнечникова в Белогорске подключили к теплу

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Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Солнечникова начал первый отопительный сезон. 17 октября на первом этапе теплоснабжающая организация произвела запуск теплоносителя в теплотрассу, которую построили 2 года назад.

За ходом работ проследил замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов. Он посетил строительную площадку будущего спортивного объекта совместно с представителями Горэнерго. «В текущем году на ФОКе выполнены частичные работы по устройству отопления, в полном объеме с приборами учета собрали теплоузел, – рассказал замглавы. – Частично смонтирована система отопления на этажах. Сегодня должны запустить первое крыло здания из четырех. Запускаются розливы в подвале с концевыми стояками для циркуляций. По мере готовности специалисты будут запускать стояки поэтажно. На полную мощность объект будет запущен в течение одной-двух недель».

Параллельно с подключением ФОКа к теплоснабжению ведутся работы на котельной «125 квартал» по установке двух дополнительных котлов. Их устройство под мощности нового объекта было заложено в проекте комплекса.

Подключение ФОКа к теплоснабжению позволит в отопительный период 2017-2018 годов продолжить строительно-монтажные работы. В текущем году планируется завершить сантехнические работы по отоплению здания, приступить к электромонтажным работам, продолжить монтаж вентиляционного оборудования. После уточнения бюджета на 2018 год будет объявлен аукцион на проведение общестроительных работ. Строительство ФОКа в зимний период останавливаться не будет.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, двумя плавательными бассейнами (детским и взрослым), а также тренажерными залами и залами настольного тенниса началось в 2010 году. В настоящее время объект готов на 65 процентов. В него вложено уже более 210 миллионов рублей, из которых около 130 миллионов – городские. Последние четыре года стройка ведется исключительно за счет средств городского бюджета. Для завершения строительства необходимо еще около 190 миллионов рублей.