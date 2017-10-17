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17октября
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сегодня, 15:51 3

Трассу на Новотроицком шоссе заволокло дымом (видео)

Трассу на Новотроицком шоссе заволокло дымом (видео)

Амурчанин прислал в редакцию Амур.инфо видео с задымленной трассы на Новотроицком шоссе. На кадрах видно, как дым временами полностью закрывает дорогу, и резко падает видимость.

Как рассказали в амурском управлении МЧС, появление дыма не связано с пожарами – в районе Новотроицкого шоссе проводятся контролируемые отжиги. «Сегодня с 7 по 17 километр Новотроицкого шоссе специалисты проводят контролируемые отжиги сухой растительности. Процесс контролируют пожарные. Сейчас самое благоприятное время для проведения отжигов. Трава еще сухая, но температуры уже снижены», – сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Амурской области идет подготовка к пожароопасному периоду 2018 года. Вокруг населенных пунктов Приамурья устраивают защитные минерализованные полосы, а также проводят профилактические контролируемые отжиги сухой растительности.

Работа по профилактическим отжигам началась с 10 октября, на пять дней раньше, чем в прошлом году. В профилактических выжиганиях принимают участие личный состав различных лесопожарных подразделений: лесная охрана, авиаотделения, служба спасения, пожарные части, пожарные посты, а также ДПД и местное население. Они следят за каждым отжигом – чтобы огонь проходил строго обозначенный путь. Всего в контролируемых отжигах задействовано более 1 200 человек и 210 единиц техники.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А экологи эти отжиги не одобряют, понятно почему - мы ЭТИМ дышим. После отжигов на этом месте даже трава в первые годы не растёт, так как сгорает верхний плодородный слой почвы. Никто на своих огородах и дачах отжиги не производит. Просто перепахивают на зиму вместе с травой, семена сорняков вымерзают. Мы так делали на своей даче.

  • Дрын

    Дрын
    1 час назад

    Алиса65После отжигов на этом месте даже трава в первые годы не растёт, так как сгорает верхний плодородный слой почвы

    Какой то бред несете! Крестьяне наоборот жгут старую траву , чтобы новая лучше росла! Школота!

  • Алиса65

    Алиса65
    17 минут назад

    Дрын

    Если не в курсе, загляните в википедию. А я сколько себя помню, ни бабушка, ни мама, ни потом мы вместе так не делали. Крупную траву складывали в яму для перегноя, остальную просто перепахивали. Урожаи всегда были отменные. Так что это вы не в курсе.

    Крестьян уже давно нет. А когда были, то траву просто косили, за лето отрастала отава, её тоже косили, и ничего не жгли.Если есть желание почитайте http://crbaksha.ru/novosti/72-otzhigi-travy-zapreshcheny.html

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