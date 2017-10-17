Трассу на Новотроицком шоссе заволокло дымом (видео)

Амурчанин прислал в редакцию Амур.инфо видео с задымленной трассы на Новотроицком шоссе. На кадрах видно, как дым временами полностью закрывает дорогу, и резко падает видимость.

Как рассказали в амурском управлении МЧС, появление дыма не связано с пожарами – в районе Новотроицкого шоссе проводятся контролируемые отжиги. «Сегодня с 7 по 17 километр Новотроицкого шоссе специалисты проводят контролируемые отжиги сухой растительности. Процесс контролируют пожарные. Сейчас самое благоприятное время для проведения отжигов. Трава еще сухая, но температуры уже снижены», – сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Амурской области идет подготовка к пожароопасному периоду 2018 года. Вокруг населенных пунктов Приамурья устраивают защитные минерализованные полосы, а также проводят профилактические контролируемые отжиги сухой растительности.

Работа по профилактическим отжигам началась с 10 октября, на пять дней раньше, чем в прошлом году. В профилактических выжиганиях принимают участие личный состав различных лесопожарных подразделений: лесная охрана, авиаотделения, служба спасения, пожарные части, пожарные посты, а также ДПД и местное население. Они следят за каждым отжигом – чтобы огонь проходил строго обозначенный путь. Всего в контролируемых отжигах задействовано более 1 200 человек и 210 единиц техники.