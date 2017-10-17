Задержавшиеся бороды едва не привели к срыву амурского спектакля в Хабаровске

Амурский областной театр драмы продолжает гастроли по городам Дальнего Востока. Из Владивостока артисты отправились в Хабаровск. В этом городе, однако, чуть не случился конфуз. Показ спектакля драмтеатра «Горький хлеб Албазина» едва не сорвался из-за того, что реквизит для постановки задержался в пути.

Как пишут «ДВ-новости», речь идет об искусственных бородах для артистов. Этот реквизит везли из Владивостока в Хабаровск фурой, и она попала в пробку, не доехав до места назначения. За бородами пришлось отправлять дополнительную машину. В итоге обошлось без задержек, спектакль хабаровским зрителям представили 16 октября, он собрал полный зал.

Вслед за Хабаровском амурских артистов примет Еврейская автономия.

Как сообщало Амур.инфо, премьерный показ спектакля «Горький хлеб Албазина» состоялся в Благовещенске 30 сентября 2016 года. Постановка рассказывает об освоении Приамурья в XVII веке и об обороне Албазинского острога от маньчжурских войск.