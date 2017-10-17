Фигурантам дела «Городка» продлили домашний арест

Четыре фигуранта дела о строительной компании «Городок» остаются под домашним арестом. Меру пресечения продлили всем: Анатолию Попову – до 12 ноября, Виктору Лабушеву и Галихану Оспанову – до 21 ноября. Дольше всех под арестом останется Александр Сакания – до 23 декабря. Таким образом, под арестом он будет находиться ровно год.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», руководство строительной компании «Городок» обвинили в растрате средств предприятия и невыплате зарплаты. 23 декабря 2016 года был задержан учредитель «Городка» Александр Сакания, также под арест попали Анатолий Попов, Виктор Лабушев и Галихан Оспанов. Им неоднократно продлевали эту меру пресечения.

Все потерпевшие с материалами дела ознакомились. Теперь их изучают обвиняемые. Ожидается, что ознакомление завершится до конца 2017 года, и дело направят в суд.