Аэропорт Благовещенска получит режим свободного порта

Восемь дальневосточных аэропортов будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Такая мера призвана сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев.

Иностранные граждане получат возможность прилетать в регионы Дальнего Востока в упрощенном порядке – по электронной визе. В настоящее время такой режим действует в аэропорту Кневичи Владивостока, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Распространение режима Свободного порта на международные аэропорты – важное решение, влияющее на развитие многих отраслей экономики. Упрощенный визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь, со странами АТР. По электронным визам на Дальний Восток смогут прилетать инвесторы и туристы из 18 стран. Это позволит активизировать деловое общение, привлечь больше инвесторов и запустить больше инвестиционных проектов, а также даст дополнительное развитие туристической отрасли на Дальнем Востоке», – говорит министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По электронной визе иностранцы смогут прилететь в такие международные аэропорты, как Игнатьево (Благовещенск), Новый (Хабаровск), Хомутово (Южно-Сахалинск), Елизово (Петропавловск-Камчатский), Дземги (Комсомольск-на-Амуре), Сокол (Магадан), Угольный (Анадырь), Бухта Провидения (Чукотка).

«Планируется, что законодательно возможность въезда иностранцев по электронной визе во все международные авиагавани Дальнего Востока будет реализована с начала 2018 года. Практическая реализация этого механизма потребует проведения ряда подготовительных работ ряда федеральных министерств, ведомств и служб. В частности, необходимо будет установить дополнительное оборудование пунктов пропуска внутри аэропортных комплексов», – отмечает пресс-служба Минвостокразвития.

В перечень стран, граждане которых смогут посещать Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, входят Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Ранее сообщалось, что режим Свободного порта Владивосток планируют распространить на Благовещенск и пункты пропуска Благовещенского района.