Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:52 3

Аэропорт Благовещенска получит режим свободного порта

Аэропорт Благовещенска получит режим свободного порта

Восемь дальневосточных аэропортов будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Такая мера призвана сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев.

Иностранные граждане получат возможность прилетать в регионы Дальнего Востока в упрощенном порядке – по электронной визе. В настоящее время такой режим действует в аэропорту Кневичи Владивостока, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Распространение режима Свободного порта на международные аэропорты – важное решение, влияющее на развитие многих отраслей экономики. Упрощенный визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь, со странами АТР. По электронным визам на Дальний Восток смогут прилетать инвесторы и туристы из 18 стран. Это позволит активизировать деловое общение, привлечь больше инвесторов и запустить больше инвестиционных проектов, а также даст дополнительное развитие туристической отрасли на Дальнем Востоке», – говорит министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По электронной визе иностранцы смогут прилететь в такие международные аэропорты, как Игнатьево (Благовещенск), Новый (Хабаровск), Хомутово (Южно-Сахалинск), Елизово (Петропавловск-Камчатский), Дземги (Комсомольск-на-Амуре), Сокол (Магадан), Угольный (Анадырь), Бухта Провидения (Чукотка).

«Планируется, что законодательно возможность въезда иностранцев по электронной визе во все международные авиагавани Дальнего Востока будет реализована с начала 2018 года. Практическая реализация этого механизма потребует проведения ряда подготовительных работ ряда федеральных министерств, ведомств и служб. В частности, необходимо будет установить дополнительное оборудование пунктов пропуска внутри аэропортных комплексов», – отмечает пресс-служба Минвостокразвития.

В перечень стран, граждане которых смогут посещать Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, входят Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Ранее сообщалось, что режим Свободного порта Владивосток планируют распространить на Благовещенск и пункты пропуска Благовещенского района.

Просмотров всего: 451

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    32 минуты назад

    Щас как хлынет к нам поток кувейтцев на зимовку, или тунисцев, или бахрейнцев...

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    20 минут назад

    Ага, как увидят сарайчик, называемый международным терминалом, так и передумают

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    14 минут назад

    За Родину,за СталинаЩас как хлынет к нам поток кувейтцев на зимовку, или тунисцев, или бахрейнцев...


    Замёрзнут нафиг.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В благовещенском дворе водитель наехал на пешехода

сегодня, 11:45
Происшествия 1

Нетрезвый пассажир поезда Тында – Комсомольск решил дать взятку полицейскому
Общество 1

Белогорск потратит на ремонт дорог 115 миллионов рублей
Экономика 1

Субсидию на авиаперевозки Дальний Восток получит в приоритетном порядке