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17октября
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сегодня, 14:21 6

Арестованный покончил с собой в ИВС города Зеи

Арестованный покончил с собой в ИВС города Зеи
Фото: searchengineland.com

В изоляторе временного содержания города Зеи скончался мужчина 1978 года рождения, арестованный по обвинению в сбыте наркотиков. Предварительная версия – мужчина покончил жизнь самоубийством.

Во время планового обхода дежурный наряд обнаружил тело арестованного мужчины без признаков жизни. Сотрудники ИВС стали оказывать ему доврачебную помощь, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывший врач констатировал смерть гражданина. Предварительная версия – мужчина покончил жизнь самоубийством.

По факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Просмотров всего: 1194

#Зея #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Предварительная версия – мужчина покончил жизнь самоубийством.......

    как? неужели не видно сразу??

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    И ещё четыре раза пожалуйста...

  • Ovent

    Ovent
    59 минут назад

    Это определяет только экспертиза. Остальное будет лишь предположением.

  • DrDimon

    DrDimon
    40 минут назад

    inoy

    как? неужели не видно сразу??



    Представьте себе. Даже если видите странгуляционную борозду на шее, лужу крови из перерезанных сосудов или пулевую дырку в голове вместе с валяющимся на полу оружием - совершенно не факт, что это самоубийство.

    Для этого и существует судебно-медицинская экспертиза.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    15 минут назад

    недо"пресс"овали.....

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    14 минут назад

    А! Не так:

    переПРЕССовали...

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