Арестованный покончил с собой в ИВС города Зеи

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В изоляторе временного содержания города Зеи скончался мужчина 1978 года рождения, арестованный по обвинению в сбыте наркотиков. Предварительная версия – мужчина покончил жизнь самоубийством.

Во время планового обхода дежурный наряд обнаружил тело арестованного мужчины без признаков жизни. Сотрудники ИВС стали оказывать ему доврачебную помощь, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывший врач констатировал смерть гражданина. Предварительная версия – мужчина покончил жизнь самоубийством. По факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

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#Зея #криминал #происшествия

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Василий Кленин