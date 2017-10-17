Дольщики «Городка» не спешат подавать документы на компенсации

Пострадавшие дольщики неактивно обращаются в соцзащиту. Заявление на получение компенсаций подали только около 150 амурчан. Прием документов завершится к 1 ноября, к 15 числу должен быть сформирован реестр тех, кто получит компенсации из бюджета.

Документы принимают в управлении социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району. Обратившийся должен предоставить паспорт, свидетельство о рождении детей, копию договора долевого участия или права уступки, копию ипотечного договора (если на покупку жилья оформлялась ипотека), решение арбитражного суда о включении в реестр требований кредиторов и выписка из реестра конкурсного управляющего.

«Было достаточно много вопросов по привлечению материнского капитала. На встречу с дольщиками были приглашены представители Пенсионного фонда. Они сообщили, что, так как у нас предусмотрена денежная выплата, происходит обналичивание материнского капитала, что недопустимо. Но, так как ситуация сложилась нестандартная, будет разрешено выплатить в виде денежных средств, но родители обязаны будут в любом случае ребенку приобрести другое жилое помещение на эти средства», – пояснила «Эху Москвы в Благовещенске» руководитель управления социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району Светлана Жукова.

Возникшие вопросы с заявителями решают в индивидуальном порядке. Всех дольщиков разделят на 8 категорий по очередности выплат компенсаций.

В первой очереди на выплаты граждане, не имеющие другого жилья и оформившие на покупку квартиры ипотеку. Во вторую очередь попали также амурчане без жилых квадратов, входящие в социально незащищенные категории – инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий и так далее. В третью очередь вошли родители двух и более детей, у которых также нет другого жилья. В четвертую очередь выплаты произведут тем, кто не попал в предыдущие категории, но не имеет других квадратов. Далее очередность определили для амурчан, имеющих в собственности другое жилье: пятая – ипотечники, шестая – отдельные категории граждан, седьмая – родители двух и более детей, восьмая – оставшиеся дольщики.

«Предполагается, что выплаты будут производиться с конца 2017 года. Это те, кто будет попадать в первую очередь. На сегодняшний день у нас порядка 16 таких граждан. И той суммы денежных средств, которая будет выделена до конца этого года, возможно, хватит на выплату данным гражданам. Следующие будут в 2018 и 2019 году», – рассказала Светлана Жукова.

Первую сумму, которую направят на решение проблемы дольщиков, обсудят 21 ноября на сессии Законодательного собрания Амурской области. Планируется выделить 20 миллионов рублей, заявлял ранее зампред областного правительства Андрей Донец.

По данным конкурсных управляющих сегодня в реестрах требований кредиторов 350 пострадавших дольщиков. В управление соцзащиты обратились около 150 человек. Половина из них относятся к первым четырем категориям, то есть не имеют другого жилья.

«Мы думали, что будем принимать весь день и активно, мы готовы принимать по 40-45 человек в день. Но максимум за день к нам пришло 25 человек. Мы обеспокоены тем, что осталось мало времени, а подошли меньше половины», – говорит руководитель управления социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району.

Документы принимают в управлении социальной защиты по Благовещенску и Благовещенскому району по адресу: улица Северная, 186, кабинет 105. Получить консультацию и записаться на прием можно по номерам: 23-71-91, 23-71-66.