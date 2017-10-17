Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:12 4

Дольщики «Городка» не спешат подавать документы на компенсации

Дольщики «Городка» не спешат подавать документы на компенсации

Пострадавшие дольщики неактивно обращаются в соцзащиту. Заявление на получение компенсаций подали только около 150 амурчан. Прием документов завершится к 1 ноября, к 15 числу должен быть сформирован реестр тех, кто получит компенсации из бюджета.

Документы принимают в управлении социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району. Обратившийся должен предоставить паспорт, свидетельство о рождении детей, копию договора долевого участия или права уступки, копию ипотечного договора (если на покупку жилья оформлялась ипотека), решение арбитражного суда о включении в реестр требований кредиторов и выписка из реестра конкурсного управляющего.

«Было достаточно много вопросов по привлечению материнского капитала. На встречу с дольщиками были приглашены представители Пенсионного фонда. Они сообщили, что, так как у нас предусмотрена денежная выплата, происходит обналичивание материнского капитала, что недопустимо. Но, так как ситуация сложилась нестандартная, будет разрешено выплатить в виде денежных средств, но родители обязаны будут в любом случае ребенку приобрести другое жилое помещение на эти средства», – пояснила «Эху Москвы в Благовещенске» руководитель управления социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району Светлана Жукова.

Возникшие вопросы с заявителями решают в индивидуальном порядке. Всех дольщиков разделят на 8 категорий по очередности выплат компенсаций.

В первой очереди на выплаты граждане, не имеющие другого жилья и оформившие на покупку квартиры ипотеку. Во вторую очередь попали также амурчане без жилых квадратов, входящие в социально незащищенные категории – инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий и так далее. В третью очередь вошли родители двух и более детей, у которых также нет другого жилья. В четвертую очередь выплаты произведут тем, кто не попал в предыдущие категории, но не имеет других квадратов. Далее очередность определили для амурчан, имеющих в собственности другое жилье: пятая – ипотечники, шестая – отдельные категории граждан, седьмая – родители двух и более детей, восьмая – оставшиеся дольщики.

«Предполагается, что выплаты будут производиться с конца 2017 года. Это те, кто будет попадать в первую очередь. На сегодняшний день у нас порядка 16 таких граждан. И той суммы денежных средств, которая будет выделена до конца этого года, возможно, хватит на выплату данным гражданам. Следующие будут в 2018 и 2019 году», – рассказала Светлана Жукова.

Первую сумму, которую направят на решение проблемы дольщиков, обсудят 21 ноября на сессии Законодательного собрания Амурской области. Планируется выделить 20 миллионов рублей, заявлял ранее зампред областного правительства Андрей Донец.

По данным конкурсных управляющих сегодня в реестрах требований кредиторов 350 пострадавших дольщиков. В управление соцзащиты обратились около 150 человек. Половина из них относятся к первым четырем категориям, то есть не имеют другого жилья.

«Мы думали, что будем принимать весь день и активно, мы готовы принимать по 40-45 человек в день. Но максимум за день к нам пришло 25 человек. Мы обеспокоены тем, что осталось мало времени, а подошли меньше половины», – говорит руководитель управления социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району.

Документы принимают в управлении социальной защиты по Благовещенску и Благовещенскому району по адресу: улица Северная, 186, кабинет 105. Получить консультацию и записаться на прием можно по номерам: 23-71-91, 23-71-66.

Просмотров всего: 413

#областная власть #соцзащита #строительство #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Почему дольщики не спешат подавать документы в соцзащиту?

    Ответ на поверхности...

    Почему дольщики «Городка» ополчились друг против друга?

    October 04, 2017

    Ситуация с дольщиками «Городка», еще полгода назад напоминающая оголенный нерв, немного утихла. Справедливости ради с тоит отметить, что и весной, и летом 2017-го года, когда эмоции «бушевали», происходящее процентов на девяносто было ни чем иным, как хорошо организованной постановкой. Палаточный городок, «стояния» в Москве, громкие заявления и ультиматумы, - все это, как уже позже выяснилось, навязывалось дольщикам извне.

    Но, несмотря на все усилия, попытки заинтересованных лиц создать очаг социальной напряженности успехом так и не увенчались. Власти идти на контакт не отказывались, луч в конце тоннеля, а с ним и надежда, в итоге, появились. Однако, часть дольщиков, и сегодня по-прежнему готова идти на конфронтацию, отметая даже гипотетическую возможность любого компромисса. С чем связана такая непримиримая позиция и почему среди дольщиков «Городка» произошел окончательный раскол? Об этом ниже.

    Для начала о том, что происходит сегодня. В отношении обанкротившегося «Городка» продолжается процедура конкурсного управления. Распродаются те крохи имущества, которые удалось найти. В конце прошлого года, после вмешательства правительства области удалось достроить многоквартирный дом «Городка» в 162 квартале. Дольщики получили свои квартиры. Кстати, уже в 2017 году были достроены дома других проблемных компаний, таких как «Дальсвет», «Хуа-Син» и «Березки».

    Но жилые дома «Городка» (как и некоторых прочих строительных фирм – «Горизонт», «НЭП», Регион») по-прежнему остаются недостроенными. Это - 8 литер микрорайона «Европейский» и дом в 4 квартале. Степень их готовности достаточно низкая. Реальность такова, что в обозримом будущем шансов достроить эти объекты «Городка», практически нет.

    Кто бы мог это сделать? Собственно, про саму компанию - банкрот, говорить нечего. Ее оставили даже предсмертные конвульсии. Областные власти пытались найти достройщика из числа крупных и крепких строительных фирм региона. Были проведены переговоры с рядом компаний, в том числе с ОАО «Амурстрой» и ГК «САР». Однако желающих достраивать дома на данный момент нет. Все игроки на рынке жилья – это коммерческие предприятия и главная их цель – извлечение прибыли. Нет прибыли, пусть даже потенциальной – нет и интереса к строительству. Работать себе в убыток они не будут, и заставить их делать это никто не может и не вправе. Именно такая ситуация сложилась вокруг двух последних домов «Городка». Они оказались никому не интересны. Возможную прибыль никто просчитать так и не смог.

    Другой гипотетический способ достройки – это создание дольщиками жилищно-строительного кооператива. Но и этот вариант в данном случае не работает. Только для создания ТСЖ требуется 80 миллионов рублей. Эти деньги необходимы для погашения долгов «Городка». И только потом можно продолжать строительства, на что нужна еще большая сумма. Значительная часть дольщиков – люди совсем небогатые. Их гостинки в тридцать квадратов зачастую куплены в ипотеку. Разумеется, даже небольшая сумма для них неподъемная ноша. 80 миллионов, и это только на первом этапе, фантастические цифры. Да и с точки зрения здравого смысла, фактически второй раз оплачивать свое жилье – затея абсурдная.

    Другая часть дольщиков – обычные перекупщики, которые априори не будут платить ни одной лишней копейки. Они на корню саботировали идею ЖСК, как только речь заходила о нем, еще, когда пойти по этому пути было возможно. Таким образом, ситуация на сегодняшний день сложилась патовая. Достраивать некому и не на что.

    Единственным реальным способом оказать помощь дольщикам является их финансовая поддержка. Многие из них это понимают и, смирившись с крахом «Городка» надеются вернуть хотя бы свои вложенные деньги. И такая перспектива вполне реальна. Областные власти в дополнение областной госпрограммы разработали порядок предоставления мер государственной поддержки граждан. В ближайшее время он будет принят и начнутся первые выплаты. Казалось бы, осталось их дождаться и забыть всю строительную эпопею, как страшный сон. Но если сторонним наблюдателям кажется, что положение дел нормализовалось, то внутри самих дольщиков разворачивается конфронтация, которая уже привела к расколу в их рядах.

    Раскол

    Первой ласточкой стала потеря одного из двух лидеров дольщиков. Главный бунтарь, организовавшая прежние акции дольщиков и запомнившаяся постоянными выступлениями в СМИ – Марина Искандерова исчезла из поля зрения. Она уже несколько месяцев не появляется на собраниях, не дает интервью. Поговаривают, что основная причина самоотвода – просочившаяся в прессу информация о довольно неблаговидном прошлом Марины Сергеевны. И то, что она не хотела бы обнародования новых любопытных фактов из своей неоднозначной биографии.

    Хотя более вероятной выглядит другая версия. Хорошо известно, что женщина обещала снять конкурсного управляющего и поставить «своего», который каким-то образом вмиг решил бы проблемы дольщиков. Сделать ей это не удалось. Всем было понятно, что на будущее дама имеет определенный корыстный интерес. Ведь она не чуралась даже представлять за деньги в разных инстанциях своих «коллег по несчастью». Но как только стало понятно, что задуманное реализовать не удастся, пропал корыстный интерес, а вместе с ним и интерес к проблемам дольщиков.

    Есть и более существенная причина раскола. Дольщиков всего около пяти сотен. Тех, кто расплатился за будущие квартиры со стройфирмой живыми деньгами, - единицы. Например, в 4 квартале из 126 квартир лишь 18 были оплачены деньгами. Все остальное жилье отошло подрядчикам строительства и фирмам, которые оказывали «Городку» какие-либо услуги. Как такое могло случиться, что «Городок» строил квартиры, которые в итоге, почти в полном объеме должны были отойти подрядчикам? Что это за странный коммерческий проект?

    На самом деле все довольно просто. Когда дела у «Городка» пошли плохо, и катастрофически не хватало денег, вокруг строительной компании стали виться разнообразные фирмы. Они предлагали различные строительные услуги, спецтехнику, стройматериалы и тому подобное. Разумеется, не из благотворительных побуждений, а в обмен на будущие квартиры. В принципе, в сложных финансовых условиях, для «Городка» это был приемлемый вариант, если бы не одно «но». Договоры с подрядчиками заключались на чудовищных условиях. Стоимость строительных работ, материалов завышалась в разы. Например, по одному из договоров стройфирме был передан земельный участок приблизительной стоимостью в 2 миллиона рублей за сумму в 10 раз больше – за 20 миллионов! Будущие квартиры рассчитывались, естественно, по той самой завышенной цене. Применялись совершенно мутные схемы. Оплата квартирами шла непонятно за что, непонятно в каких объемах. Вокруг строительства домов воцарилась вакханалия. Почему на это шли подрядчики, понятно. Ради прибыли они оказались готовы на все. Зачем на кабальные условия соглашалось руководство «Городка», неизвестно.

    В любом случае, получилось так, что именно эти подрядчики, устроив пир во время чумы, своей неумной жадностью вынесли окончательный приговор «Городку». Кстати, это обстоятельство впоследствии тоже было одной из причин отказа достраивать дома другими строительными компаниями. Оплачивать чужые аферы из своего кармана желающих не нашлось.

    Но и это еще не все. Когда дела стали плачевными и перспективы банкротства «Городка» выглядели все более очевидными, наступил второй акт Марлезонского балета. Подрядчики, поняв, что могут потерять деньги, решили действовать на опережение. Они в спешке начали уступать свои права на квартиры, а, проще говоря, перепродавать их. Происходило это в 2014-2015 годах. Наверное, в тот момент покупатели внезапно выброшенного на рынок дешевого жилья были бесконечно рады своему приобретению. И даже не подозревали, какими проблемами впоследствии это может обернуться.

    Весной этого года, один из учредителей «Городка» Александр Сакания в порыве откровения заявил, что подрядчики не выполнили договоренности и, таким образом, не расплатились за свои квартиры. Это был гром среди ясного неба. Если подходить формально, подрядчики не выполнили свои обязательства перед строительной организацией, соответственно они не имели права делать уступку и продавать свои квартиры. И покупатели в таком случае, не могли приобретать такое жилье.

    Конечно, по человечески, можно понять этих людей. Да и положа руку на сердце надо признать, что многие в подобной ситуации поступили бы также. Кто устоит перед соблазном приобрести квартиру по цене на треть меньше ее реальной стоимости. И в момент подписания договора это обстоятельство явно превалировало над всеми другими.

    Так или иначе, новый поворот в деле «Городка» добавил драматизма ситуации. Сейчас в судах находятся иски с просьбой расторгнуть договоры подряда. Уже в ходе судебных заседаний подрядчики начали признаваться, что свои обязательства они на самом деле не исполняли. Хотя раньше говорили обратное и на руках у них были все необходимые «подлинные» документы. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, - они просто испугались. Ведь если соответствующие органы начнут распутывать этот клубок, то вскроется вся правда и о завышенных ценах и тарифах и о невыполненных в действительности обязательствах. А это, скорее всего, уголовные дела в отношении уже подрядчиков.

    Если иски судом будут удовлетворены, то на сегодняшний день никто представить не может, какая судьба ждет десятки владельцев подобного проблемного жилья. С точки зрения морали такие дольщики достойны сочувствия. Но в законах отсутствует такой термин. Может оказаться, что эти люди стали жертвами вовсе не «Городка», а недобросовестных подрядчиков, что в корне меняет ситуацию. Кстати, некоторые подрядчики весьма известные в Благовещенске организации. Но есть и такие, которые по сути являются современными «Рогами и копытами».

    Перекупщики

    Самая же большая трещина прошла между двумя категориями дольщиков, сделав их откровенными противниками. Первые – это рядовые дольщики, имеющие по небольшой квартире, купленной на последние сбережения или в ипотеку. Их большинство, около 80%. Вторые – это предприниматели, которые приобрели несколько квартир. Они не собирались в них жить, а планировали впоследствии подороже продать.

    Камнем преткновения стали дополнения госпрограммы по обеспечению жильем населения Амурской области. А точнее, те механизм и порядок, регламентирующие помощь государства. Когда эти дополнения будут приняты в окончательном виде, в числе первых денежную компенсацию должны получить люди, у которых нет собственного жилья, ипотечники и так далее.

    Но главное условие – выплата исходя из простого алгоритма: один дольщик получает деньги за одну квартиру. И если обычных дольщиков подобная схема вполне устраивает, то перекупщиков, разумеется, приводит в ярость. Пусть у тебя хоть пять, хоть десять, хоть пятьдесят квартир, компенсацию получишь лишь за одну. Как бы цинично это не звучало, но такой подход совершенно справедлив.

    Если вложение средств в строящуюся недвижимость – это бизнес, то надо быть готовым и к рискам. В этом смысле, данная отрасль ничем не отличается от других. Поэтому очень часто от разных людей, в том числе, депутатов областного Заксобрания звучит резонный вопрос: на каком основании мы из собственных налогов должны оплачивать чьи-то авантюры?

    Цель перекупщиков на сегодня понятна – не допустить выплату компенсаций. Если это случится, то «барыги», как их называют дольщики из противоположного лагеря со своими проблемами останутся одни и обратного хода уже не будет. Взывать к жалости не получится. Видимо осознание безысходности своего положения и объясняет многочисленные негласные попытки перекупщиков добиться встречи с руководителями области и договориться. Но как раз договориться у них вряд ли получится. Слишком разные задачи стоят. Если правительство области, рядовые дольщики заинтересованы как можно скорее «закрыть» вопрос «Городка», то дольщики-предприниматели, напротив, хотят, чтобы деньги никто не получил, конфликт не утихал, и стороны искали другой выход.

    Вероятно, подобное положение вещей и привело к резко усилившейся озлобленности перекупщиков. В WhatsApp группе дольщиков «Городка» они уже не выбирают выражения. Открыто пишут такие фразы, как: «конкурсный в сговоре с губернатором», «сжечь конкурсного управляющего» и т.п. Потеряв поддержку рядовых дольщиков, обсуждают возможность привлечения к своим акциям за плату бомжей и других маргинальных персонажей в качестве «пехоты».

    Это означает что, те самые перекупщики или барыги и дальше будут стараться нагнетать страсти. Отступать им некуда. Ведь их борьба давно уже перестала быть борьбой за права дольщиков. Социальная составляющая практически ушла с повестки дня. Маски сброшены. Все оказалось достаточно прозаично. Идет борьба за деньги. Только и всего. Ничего личного, просто бизнес.

    http://telegra.ph/Gorodok-3-10-04

  • karlik nos

    karlik nos
    55 минут назад

    нормально...даже по интересней чем сама статья с амур инфо ))

  • Insider_Blg

    Insider_Blg
    48 минут назад

    Ну да, перекупам не нужна компенсация, им выгодно чтобы за счет бюджета дома достроили, а они потом квартиры продали!

  • Way

    Way
    4 минуты назад

    не люблю длинные комменты, как у Изнуринкова, поэтому читаю первый и последний абзац) короче дольщики косипоры, что и требовалось доказать, даже не могут оторвать свой зад, чтоб получиться компенсацию. Зато как хавальники открывать, так громче всех

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 5

Экспорт необработанного леса через Благовещенскую таможню растет
Общество 1

Белогорск потратит на ремонт дорог 115 миллионов рублей
Происшествия 1

В Благовещенске будут судить директора стройфирмы, присвоившего около 6 миллионов рублей
Общество 1

Долги по зарплате перед амурчанами погасили еще две компании