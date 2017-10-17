Местами снег и ветер до 12 метров в секунду: прогноз погоды в Приамурье на 18 октября

Фото: w-dog.ru

В Амурской области 18 октября ожидается переменная облачность, местами по северу пройдет слабый снег. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах – до 12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4…9 градусов, местами по северу – минус 12…17 градусов. Днем термометры покажут плюс 3…8, местами по северу – минус 3.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем ветер усилится до 12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3…5, днем – плюс 6…8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL