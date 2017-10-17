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17октября
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сегодня, 14:00 3

Появились подробности предстоящего международного хоккейного матча на льду Амура

Появились подробности предстоящего международного хоккейного матча на льду Амура

В 2018 году международный хоккейный матч на льду Амура пройдет в тот же день, что и в 2017-м, – 14 января. Такие спортивные встречи будут проходить ежегодно – об этом договорились представители России и Китая. Теперь же появились некоторые подробности предстоящего матча.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, уже утверждена эмблема мероприятия, а также согласован формат встречи. Матч будет состоять из двух игр: детские команды (хоккеисты 2008-2009 годов рождения) сыграют один 15-минутный период, затем взрослые хоккеисты встретятся в формате «три периода по 15 минут».

Точное место проведения матча пока не определено, его предстоит согласовать с пограничными службами обеих стран. Известно, что международная встреча начнется в 14:00 (13:00 по пекинскому времени).

Как сообщало Амур.инфо, первый в истории международный хоккейный матч на льду реки Амур прошел 14 января 2017 года. Игра завершилась победой амурчан со счетом 4:3.

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#Китай #спорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    прошлую коробку обещали установить на Юности в замен старой, на этот матч купят новую или Юность подождет????

  • Братеев

    Братеев
    34 минуты назад

    опять губернатор играть будет

  • Way

    Way
    50 секунд назад

    inoy, так коробка же переносная. Я думаю можно на юности поставить, а потом для матча на Амур перевезти. Посмотри как будет.

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