Появились подробности предстоящего международного хоккейного матча на льду Амура

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, уже утверждена эмблема мероприятия, а также согласован формат встречи. Матч будет состоять из двух игр: детские команды (хоккеисты 2008-2009 годов рождения) сыграют один 15-минутный период, затем взрослые хоккеисты встретятся в формате «три периода по 15 минут».

Точное место проведения матча пока не определено, его предстоит согласовать с пограничными службами обеих стран. Известно, что международная встреча начнется в 14:00 (13:00 по пекинскому времени).

Как сообщало Амур.инфо, первый в истории международный хоккейный матч на льду реки Амур прошел 14 января 2017 года. Игра завершилась победой амурчан со счетом 4:3.