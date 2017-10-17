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17октября
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сегодня, 13:40 1

Неизвестные пытаются обмануть благовещенских бизнесменов, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора

Амурское управление Роспотребнадзора предупреждает о мошенниках. По словам специалистов ведомства, от индивидуальных предпринимателей Благовещенска на телефон горячей линии стали поступать звонки о мошеннических действиях неизвестных людей, которые представляются сотрудниками управления.

Предпринимателям звонят якобы должностные лица и предупреждают о проведении плановых и внеплановых проверок торговых объектов города Роспотребнадзором. После на том конце провода неизвестные сообщают, что если бизнесмены хотят, чтобы проверки завершились положительно, то им рекомендуется приобрести комплект брошюр для размещения в уголке потребителя торговой точки 2017 года выпуска. Их стоимость – около 3 000 рублей.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области в свою очередь сообщает, что ведомство не распространяет печатную продукцию за определенную цену. При поступлении аналогичных телефонных звонков индивидуальных предпринимателей и юридических лиц просят уточнять у звонившего фамилию и имя, должность представителя управления и передавать информацию, в том числе о номере телефона звонившего, в управление по телефонам: 20-20-20, 52-56-29, а также в органы полиции.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    привет правоохранительным органам.

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