Неизвестные пытаются обмануть благовещенских бизнесменов, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора

Амурское управление Роспотребнадзора предупреждает о мошенниках. По словам специалистов ведомства, от индивидуальных предпринимателей Благовещенска на телефон горячей линии стали поступать звонки о мошеннических действиях неизвестных людей, которые представляются сотрудниками управления.

Предпринимателям звонят якобы должностные лица и предупреждают о проведении плановых и внеплановых проверок торговых объектов города Роспотребнадзором. После на том конце провода неизвестные сообщают, что если бизнесмены хотят, чтобы проверки завершились положительно, то им рекомендуется приобрести комплект брошюр для размещения в уголке потребителя торговой точки 2017 года выпуска. Их стоимость – около 3 000 рублей.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области в свою очередь сообщает, что ведомство не распространяет печатную продукцию за определенную цену. При поступлении аналогичных телефонных звонков индивидуальных предпринимателей и юридических лиц просят уточнять у звонившего фамилию и имя, должность представителя управления и передавать информацию, в том числе о номере телефона звонившего, в управление по телефонам: 20-20-20, 52-56-29, а также в органы полиции.