Имущественный налог для амурчан рассчитали по повысившемуся коэффициенту

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Печать и рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов в Амурской области завершена. По почте налогоплательщикам направили почти 300 тысяч документов. В этом году имущественный налог рассчитывали, применяя коэффициент плавного увеличения налоговой нагрузки в размере 0,4.

Уплатить налог на имущество, землю и транспорт за 2016 год амурчане должны в срок до 1 декабря 2017 года. Уведомления всем плательщикам разослали, пользователи электронного сервиса сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» смогут увидеть начисления только в электронном виде. Таких в Приамурье более 117 тысяч человек.

Амурчане второй год платят налог на имущество, рассчитанный по кадастровой стоимости. При этом размер коэффициента из года в год планово должен повышаться. При расчете налога за 2015 год использовали коэффициент в размере 0,2, а за 2016 год – 0,4.

От уплаты налога полностью освобождены несколько категорий граждан: пенсионеры, инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны и другие. Им предоставляется льгота в отношении одного объекта налогообложения каждого вида: на одну квартиру, дом, гараж, участок земли и так далее. Документы, подтверждающие право на льготу, льготники должны предоставить в налоговую.

Если у налогоплательщика возникли вопросы по размеру кадастровой стоимости объекта, решать их необходимо в Росреестре. Именно они предоставляют данные в налоговые органы, пояснили в пресс-службе ведомства.