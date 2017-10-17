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17октября
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сегодня, 13:07 7

Имущественный налог для амурчан рассчитали по повысившемуся коэффициенту

Имущественный налог для амурчан рассчитали по повысившемуся коэффициенту
Фото: Nalogcity.ru

Печать и рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов в Амурской области завершена. По почте налогоплательщикам направили почти 300 тысяч документов. В этом году имущественный налог рассчитывали, применяя коэффициент плавного увеличения налоговой нагрузки в размере 0,4.

Уплатить налог на имущество, землю и транспорт за 2016 год амурчане должны в срок до 1 декабря 2017 года. Уведомления всем плательщикам разослали, пользователи электронного сервиса сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» смогут увидеть начисления только в электронном виде. Таких в Приамурье более 117 тысяч человек.

Амурчане второй год платят налог на имущество, рассчитанный по кадастровой стоимости. При этом размер коэффициента из года в год планово должен повышаться. При расчете налога за 2015 год использовали коэффициент в размере 0,2, а за 2016 год – 0,4.

От уплаты налога полностью освобождены несколько категорий граждан: пенсионеры, инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны и другие. Им предоставляется льгота в отношении одного объекта налогообложения каждого вида: на одну квартиру, дом, гараж, участок земли и так далее. Документы, подтверждающие право на льготу, льготники должны предоставить в налоговую.

Если у налогоплательщика возникли вопросы по размеру кадастровой стоимости объекта, решать их необходимо в Росреестре. Именно они предоставляют данные в налоговые органы, пояснили в пресс-службе ведомства.

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#налоги

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • andrnosof12

    andrnosof12
    2 часа назад

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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    Но налоговую ставку уменьшили до 0.2, в итоге на 100 р меньше в этом году платить за квартиру.

  • пьеха

    пьеха
    58 минут назад

    а как самой узнать или просчитать налог на имущество? Где увидеть кадастровую стоимость моей квартиры?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    45 минут назад

    В уведомлении пишут стоимость. В личном кабинете по крайне мере.

  • DrDimon

    DrDimon
    21 минута назад

    Мне в личном кабинете вообще транспортный насчитали за 3 года, приплюсовав к этому машину, проданную 5 лет назад.

    После вопроса в обратную связь "что это было?" прислали извинялку и обещалку все оперативно исправить.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    10 минут назад

    пьеха

    а как самой узнать или просчитать налог на имущество? Где увидеть кадастровую стоимость моей квартиры?



    На сайте Росреестра на публичной кадастровой карте по адресу.



  • Драгз

    Драгз
    59 секунд назад

    DrDimon

    Мне в личном кабинете вообще транспортный насчитали за 3 года, приплюсовав к этому машину, проданную 5 лет назад.

    После вопроса в обратную связь "что это было?" прислали извинялку и обещалку все оперативно исправить.



    незнаю

    но дальневосточникам же в связи с наводнением отсрочку давали

    у меня тоже за машины взыскали за три года этой зимой

    вроде правильно всё

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