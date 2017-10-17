Экспорт необработанного леса через Благовещенскую таможню растет

Фото пресс-службы Благовещенской таможни

В 2017 году на экспорт через Благовещенскую таможню оформили документы на лес и пиломатериалы, стоимостью 28,5 миллиона долларов. Экспортные поставки за 9 месяцев этого года выросли по сравнению с показателями 2016 года.

С начала 2017 года оформлено и вывезено с территории России 347,2 тысячи кубометров леса и лесопродукции. Основная часть поставок пришлась на необработанные лесоматериалы – 86,6 %, распиленные составили 13,4 %. В основном экспортировали лиственницу, сосну, берёзу, ель, пихту и осину.

Поставляли материалы в четыре страны: Австрию, Германию, КНР и Японию. Но основная часть продукции – 98 % – ушла в КНР. По объему экспортировали на 5 % больше, чем в прошлом году. Стоимость экспортируемых товаров превысила прошлогоднюю на 20 %.