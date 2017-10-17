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17октября
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сегодня, 12:38 5

Экспорт необработанного леса через Благовещенскую таможню растет

Экспорт необработанного леса через Благовещенскую таможню растет
Фото пресс-службы Благовещенской таможни

В 2017 году на экспорт через Благовещенскую таможню оформили документы на лес и пиломатериалы, стоимостью 28,5 миллиона долларов. Экспортные поставки за 9 месяцев этого года выросли по сравнению с показателями 2016 года.

С начала 2017 года оформлено и вывезено с территории России 347,2 тысячи кубометров леса и лесопродукции. Основная часть поставок пришлась на необработанные лесоматериалы – 86,6 %, распиленные составили 13,4 %. В основном экспортировали лиственницу, сосну, берёзу, ель, пихту и осину.

Поставляли материалы в четыре страны: Австрию, Германию, КНР и Японию. Но основная часть продукции – 98 % – ушла в КНР. По объему экспортировали на 5 % больше, чем в прошлом году. Стоимость экспортируемых товаров превысила прошлогоднюю на 20 %.

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#Китай #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    народ рад

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Раз растёт, то повышайте пошлину или оставляйте здесь для производства.

    Свои лес купить не могут, а тут такая статистика.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    "Основная часть поставок пришлась на необработанные лесоматериалы – 86,6 %."

    Так почему у нас до сих пор не обрабатывается лес? Чего не хватает? Мозгов?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    alex 3

    "Основная часть поставок пришлась на необработанные лесоматериалы – 86,6 %."

    Так почему у нас до сих пор не обрабатывается лес? Чего не хватает? Мозгов?



    Леса у нас не хватает. А скоро его, вообще, не будет.

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