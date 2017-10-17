В Приамурье определили лучшего участкового полиции

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В Приамурье завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый–2017». За право стать победителем этапа боролись 11 участковых уполномоченных полиции. В итоге победа досталась стражу порядка из Благовещенска.

Лучшего участкового области выбирали путем онлайн-голосования на сайте УМВД региона. Им стал старший участковый уполномоченный МО МВД России «Благовещенский» майор полиции Константин Бородовицын.

Всероссийский этап конкурса также пройдет в форме онлайн-голосования с 1 по 10 ноября, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Ознакомиться с анкетой Константина Бородовицына можно по ссылке.