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17октября
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сегодня, 12:06 2

В Приамурье определили лучшего участкового полиции

В Приамурье определили лучшего участкового полиции
Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый–2017». За право стать победителем этапа боролись 11 участковых уполномоченных полиции. В итоге победа досталась стражу порядка из Благовещенска.

Лучшего участкового области выбирали путем онлайн-голосования на сайте УМВД региона. Им стал старший участковый уполномоченный МО МВД России «Благовещенский» майор полиции Константин Бородовицын.

Всероссийский этап конкурса также пройдет в форме онлайн-голосования с 1 по 10 ноября, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Ознакомиться с анкетой Константина Бородовицына можно по ссылке.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Обалдеть. Костя лучший. Наверное остальные все молодежь.

  • andrnosof12

    andrnosof12
    2 часа назад

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