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17октября
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сегодня, 11:45 1

В благовещенском дворе водитель наехал на пешехода

В Благовещенске 16 октября вечером произошло ДТП в одном из дворов. В 18:40 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla Spacio, двигаясь по дворовой территории, наехал на пешехода 1979 года рождения. В результате ДТП пешеход травмирован. По факту проводится проверка.

Всего 16 октября на территории Амурской области пресечено 978 нарушений правил дорожного движения, из них в 14 случаях водители управляли транспортом в состоянии опьянения, 523 водителя превысили установленную скорость движения, 16 пешеходов пренебрегли соблюдением ПДД. Кроме этого, шесть водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством с превышением уровня шума, один – за управление транспортным средством с тонированными стеклами, сообщает Амурская госавтоинспекция.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • andrnosof12

    andrnosof12
    2 часа назад

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