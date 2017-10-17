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17октября
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сегодня, 11:27 1

Нетрезвый пассажир поезда Тында – Комсомольск решил дать взятку полицейскому

Нетрезвый пассажир поезда Тында – Комсомольск решил дать взятку полицейскому
Фото: og.ru

В пассажирском поезде Тында – Комсомольск пресекли попытку дачи взятки. Нетрезвый пассажир решил таким образом откупиться от транспортного полицейского. Теперь мужчине придется отвечать по закону.

Взятку полицейскому попытался дать житель Красноярского края. В поезде он распивал алкоголь. Прибывшие на место стражи порядка сделали пассажиру замечание, однако тот не отреагировал.

Мужчину доставили в служебное купе для составления административного протокола. Тогда он решил откупиться от составления протокола, передав полицейскому взятку в размере 260 рублей. «Пассажир был предупрежден об уголовной ответственности, однако не прекратил противоправные действия», – пишет пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что к пассажиру применили меру процессуального принуждения – обязательство о явке.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • троцкист

    троцкист
    44 минуты назад

    Да уж взятка 260 руб., совсем видать плохо с показателями, в отчётах зато красиво, уголовное дело, взятка.

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