Нетрезвый пассажир поезда Тында – Комсомольск решил дать взятку полицейскому

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В пассажирском поезде Тында – Комсомольск пресекли попытку дачи взятки. Нетрезвый пассажир решил таким образом откупиться от транспортного полицейского. Теперь мужчине придется отвечать по закону.

Взятку полицейскому попытался дать житель Красноярского края. В поезде он распивал алкоголь. Прибывшие на место стражи порядка сделали пассажиру замечание, однако тот не отреагировал.

Мужчину доставили в служебное купе для составления административного протокола. Тогда он решил откупиться от составления протокола, передав полицейскому взятку в размере 260 рублей. «Пассажир был предупрежден об уголовной ответственности, однако не прекратил противоправные действия», – пишет пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что к пассажиру применили меру процессуального принуждения – обязательство о явке.