МФЦ Приамурья начали выдавать СНИЛС за 15 минут

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В многофункциональных центрах Амурской области появилась новая возможность. Теперь граждане, пришедшие оформить СНИЛС, могут получить его в течение15 минут.

Как сообщает ГАУ «МФЦ Амурской области», за это время гражданина зарегистрируют в системе обязательного пенсионного страхования, и он сможет получить документ с печатью МФЦ и своим номером СНИЛС. Такой документ будет иметь формат А4, без ламинации.

Уточняется, что данную услугу могут получить заявители, у которых еще нет регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.

Если же амурчанин пожелает получить страховое свидетельство на бланке с ламинацией, он должен подать соответствующее заявление в МФЦ. Такой документ будет готов через 5 дней.