Белогорск потратит на ремонт дорог 115 миллионов рублей

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В 2017 году Белогорску как моногороду выделили почти 115 миллионов рублей на дорожную деятельность. Вначале город получил субсидию 68 миллионов из областного бюджета, затем было дополнительно выделено еще 46,8 миллиона на ремонт центральных улиц.

Деньги Белогорск получил по программе развития моногородов. Белогорск наряду с Райчихинском, Свободным и Тындой относится к монопрофильным территориальным образованиям. Это моногород со статусом территории опережающего социально-экономического развития с численностью 66 917 человек и протяженностью автомобильных дорог общего пользования 224 километра.

В соответствии с методикой распределения субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность в этом году Белогорску направлено 68 миллионов рублей. Позже дополнительно было выделено еще 46,8 миллиона.

«Жителями и администрацией Белогорска были определены три главных дорожных артерии города – улицы Красноармейская, Ленина и Скорикова. В рамках реализации программы комплексного развития моногородов городу были направлены дополнительные средства 46,8 миллиона рублей на ремонт центральных улиц обшей протяженностью более 2 километров. Работы на сегодняшний день уже выполнены в полном объеме», – рассказал министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

По улице Красноармейской протяженностью 1,150 километров, а это три квартала, заменено асфальтобетонное покрытие, произведен ремонт тротуаров, ливневой канализации, устроено освещение. На участке улицы Ленина протяженностью 622 метра заменено асфальтобетонное покрытие, выполнен ремонт тротуаров, ливневой канализации, устроено освещение. На участке протяженностью 300 метров по улице Скорикова от улицы Ленина на расстоянии двух кварталов заменено асфальтобетонное покрытие и выполнено освещение.

Также в этом году за счет предоставленной субсидии из областного бюджета уже практически выполнены дорожно-ремонтные работы в районе дома 86 по улице Кирова и от улицы Красноармейской до переулка Парковый. Заканчивается ремонт на улицах Производственной, Денисенко от улицы Маяковского до улицы Некрасова, Авиационной от путепровода до Никольского шоссе, улицы Западной в районе острова Старица, Маяковского в районе дома 40, перекрестка улиц Ленина – Ударная, улица Кирова в районе дома 150. В ремонтный план также вошли Никольское шоссе район военной части «Автобат», переулок Парковый от улицы Набережной до Кирова и дороги на трассе Белогорск – Низинное, сообщает областное министерство транспорта и строительства.