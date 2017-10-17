Субсидию на авиаперевозки Дальний Восток получит в приоритетном порядке

В 2018 году деньги из федерального бюджета на субсидирование авиаперевозок дальневосточникам должны обеспечить в приоритетном порядке. Такое поручение президент страны дал правительству на заседании президиума Госсовета. Речь идет о перелетах в европейскую часть страны и обратно, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов – связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России, Минвостокразвития внесло предложение о предоставлении субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», – отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Транспортная доступность Дальнего Востока стала одним из основных вопросов прошедшего во Владивостоке заседания. Программа субсидирования авиаперевозок действует на Дальнем Востоке с 2010 года. Число таких маршрутов за восемь лет выросло почти в три раза. Однако потребность в развитии внутренних маршрутов очевидна, заметил глава государства. Субсидии из федерального бюджета предоставляются молодежи до 23 лет, женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, а также инвалидам I группы и инвалидам с детства II или III группы. Воспользоваться льготой они могут по закону с 1 апреля по 31 октября. Но в 2017 году продажи льготных билетов были закрыты с 1 июня. К этому времени авиакомпании в полном размере освоили средства, выделенные из бюджета на субсидирование авиаперевозок льготников.

Всего в 2017 году по спецтарифу перевезли 450 тысяч пассажиров, в 2016 году – более 600 тысяч человек.

Минвостокразвития России обсуждает с ПАО «Аэрофлот» вопрос продления до 2025 года действия «плоских тарифов» из Москвы по пяти дальневосточным направлениям. Эти тарифы действуют для Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана. Реализовывать билеты по «плоским тарифам» Минвостокразвития предложило и другим авиакомпаниям, обеспечивающим рейсы на Дальний Восток. В том числе авиакомпаниям «Якутия» и «Уральские авиалинии», которые работают по направлению Благовещенск – Москва.