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17октября
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сегодня, 10:15 0

В Благовещенске будут судить директора стройфирмы, присвоившего около 6 миллионов рублей

В Благовещенске будут судить директора стройфирмы, присвоившего около 6 миллионов рублей
Фото: zagdomstroy.ru

Полиция Благовещенска завершила расследование уголовного дела, возбужденного по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Обвиняемым по нему проходит 50-летний благовещенец. Мужчина обвиняется в присвоении около 6 миллионов рублей, будучи директором строительной фирмы.

Установлено, что горожанин заключил договор с открытым акционерным обществом, которое выкупило у него пять строящихся многоквартирных домов. Деньги мужчина получил в полном объеме, однако один из домов так и не был построен. ОАО обратилось в полицию. Выяснилось, что часть денег, переведенных ОАО стройфирме, ее директор потратил на собственные нужды. Например, погасил имеющиеся у него долги, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Название строительной фирмы в полиции не уточняют.

В настоящее время на имущество и банковские счета мужчины наложены аресты. Как отмечается, он полностью признал свою вину. Горожанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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#закон #криминал #строительство

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