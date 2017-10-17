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17октября
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Благовещенец, угрожавший убить приставов, попал на скамью подсудимых

Благовещенец, угрожавший убить приставов, попал на скамью подсудимых
Фото: myhits106.com

В Благовещенске осудили мужчину, угрожавшего судебным приставам. Приговор вступил в силу. Летом этого года горожанин прогнал из квартиры сотрудников службы судебных приставов, угрожая им пневматическим пистолетом.

В июне судебный пристав-исполнитель в сопровождении пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и представителем организации-взыскателя пришел домой к должнице. Женщина не платила за жилплощадь и коммунальные услуги, накопив долг более 35 тысяч рублей.

С ее согласия сотрудники прошли в квартиру. Судебный пристав-исполнитель провел проверку имущественного положения должницы и установил, что аресту и изъятию подлежит телевизор. Однако женщина стала возмущаться. Сын должницы, услышав это, взял пневматический пистолет калибра 6 миллиметров, вышел в прихожую.

Угрожая сотрудникам пистолетом, мужчина сказал, что убьет их, и потребовал покинуть квартиру. Приставы и представитель организации-взыскателя, опасаясь за свою жизнь, вышли и вызвали сотрудников полиции.

Позже уже в сопровождении правоохранителей они снова вошли в квартиру и арестовали имущество неплательщицы. Сын должницы на этот раз вел себя спокойно. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело. Ему назначено наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы условно, сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

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#закон #происшествия

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