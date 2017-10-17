Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:04 0

ФАС взялась за проверку ценообразования авиабилетов

ФАС взялась за проверку ценообразования авиабилетов
Фото: misanec.ru

Ценообразование билетов экономкласса проверит ФАС, поскольку считает высокими сложившиеся цены на авиаперевозки в России. С этой целью ведомство разослало запросы в авиакомпании с требованием о предоставлении информации, пишет «Российская газета», со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Федеральная антимонопольная служба ожидает ответы от авиакомпаний на запрос о предоставлении информации по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель. Все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты», – отметили в ведомстве. Если сведения не поступят в указанный срок, к компаниям применят меры административного воздействия.

Список документов, по информации «Коммерсанта», занимает четыре листа и состоит из 21 пункта. Службу интересуют такие данные, как работа глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию. Кроме того, авиаперевозчики должны представить в ФАС сведения о целевом показателе загрузки, схему распределения мест, информацию об использовании системой продаж и бронирования геолокации.

«Все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты, согласно поручению, данному президентом», – заявил представитель ФАС.

Просмотров всего: 187

#транспорт #цены

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Белогорск потратит на ремонт дорог 115 миллионов рублей
Экономика

Субсидию на авиаперевозки Дальний Восток получит в приоритетном порядке
Происшествия

В Благовещенске на дороге опрокинулся микроавтобус (видео)
Происшествия 3

В Белогорске произошло задымление в вагоне поезда: погиб человек