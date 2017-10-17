ФАС взялась за проверку ценообразования авиабилетов

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«Федеральная антимонопольная служба ожидает ответы от авиакомпаний на запрос о предоставлении информации по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель. Все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты», – отметили в ведомстве. Если сведения не поступят в указанный срок, к компаниям применят меры административного воздействия.

Список документов, по информации «Коммерсанта», занимает четыре листа и состоит из 21 пункта. Службу интересуют такие данные, как работа глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию. Кроме того, авиаперевозчики должны представить в ФАС сведения о целевом показателе загрузки, схему распределения мест, информацию об использовании системой продаж и бронирования геолокации.

«Все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты, согласно поручению, данному президентом», – заявил представитель ФАС.