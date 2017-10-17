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17октября
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В Минздраве поддержали запрет на курение возле подъездов

В Минздраве поддержали запрет на курение возле подъездов
Фото: davydov.in

Минздрав РФ поддержал запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Это следует из проекта положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. Министерство здравоохранения разослало документ на согласование в другие ведомства. Летом парламентарии Совета Федерации внесли в Госдуму соответствующий законопроект, пишут «Известия».

Минздрав сформировал проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Сенаторы ранее предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов.

Отзыв министерства направлен на согласование в Минстрой, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор 29 сентября за подписью замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова.

Минздрав подчеркнул в проекте отзыва, что предлагаемая редакция проекта сенаторов нуждается в конкретизации в части указания, на какие именно помещения общего пользования распространяется действие проектируемой нормы. «Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», – говорится в проекте отзыва.

Законопроект был внесен парламентариями Совета Федерации в Госдуму 29 июня, дата первого чтения еще не назначена. Документ находится на стадии предварительного рассмотрения, его направили в комитет по охране здоровья. В комитете еще не сформировали на документ своего отзыва.

Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, сказано в пояснительной записке к законопроекту. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совете Федерации.

Но вопросы к проекту все-таки возникли. «Из обосновывающих материалов к законопроекту неясно, каким образом было определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения табака – 10 метров», – сообщили в финансово-экономическом блоке.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, что предложенные сенаторами нормы не будут работать на практике, поскольку соблюдение этих правил просто не будет контролироваться – вряд ли сотрудники правоохранительных органов смогут проверять все подъезды и дворы на наличие курильщиков. Если же соседи начнут жаловаться каждый раз, когда кто-то покурит в подъезде или во дворе, то это в разы повысит нагрузку на полицейских – такие трудовые затраты просто не стоят соблюдения этого запрета, отметил Владимир Старинский, добавив, что проблему всё же надо решать.

В феврале 2013 года статья 12 антитабачного закона значительно ограничила места и территории, где курение разрешено. Так, нельзя дымить на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги. Кроме того, запрещено курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, на чердаках, в подвалах, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро.

По данным МВД за 2016 год, органы внутренних дел рассмотрели 449 201 материал об административных правонарушениях по ст. 6.24 КоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Было вынесено 5 371 решение об устном замечании и 415 260 – о наложении административного штрафа. Общая сумма штрафов по статье составила 211,8 миллиона рублей. По сравнению с предыдущем годом цифра снизились примерно на 8 %.

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#закон #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Кому нужны такие запреты и законы, которые никогда не выполняются?

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    А вот у нас возле подъезда не курят, зато на балконах и лоджиях пожалуйста. Вот уж где точно окна фиг откроешь. Проветрить квартиру просто не возможно....

  • Озеро

    Озеро
    1 час назад

    Стрелять надо этих нервных гадов,

  • Озеро

    Озеро
    59 минут назад

    Сосут, как соски свои отравленные производителями сигарки, сами сдохнут скоро, еще и здоровых людей травят. Смотреть особенно мерзко на куряших баб.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    58 минут назад

    Ну правильно, че. Курить из квартиры уходи... к ТЦ? в лес? на детскую площадку?... зато авто на прогрев под окна ставить - норм, дороги и стоянки под окнами - норм.

  • AmurLand

    AmurLand
    56 минут назад

    Ещё б на балконах запретили!

  • Kats

    Kats
    51 минута назад

    Дмитрий1Ну правильно, че. Курить из квартиры уходи... к ТЦ? в лес? на детскую площадку?... зато авто на прогрев под окна ставить - норм, дороги и стоянки под окнами - норм.


    Почему уходи? Курите дома. Травите себя и своих близких. При чем тут другие люди?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    44 минуты назад

    Kats
    Дмитрий1Ну правильно, че. Курить из квартиры уходи... к ТЦ? в лес? на детскую площадку?... зато авто на прогрев под окна ставить - норм, дороги и стоянки под окнами - норм.


    Почему уходи? Курите дома. Травите себя и своих близких. При чем тут другие люди?


    и через вентиляцию пусть все в своих квартирах вынюхивают, с доставкой на дом))) и заодно в подъезде пусть воняет))). Дельно).

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    44 минуты назад

    Kats

    А вот у нас возле подъезда не курят, зато на балконах и лоджиях пожалуйста. Вот уж где точно окна фиг откроешь. Проветрить квартиру просто не возможно....



    Купи коттедж за городом и радуйся жизни, а если живёшь как быдло в коммуналке -благоустроенном бараке ,то не изображай из себя белую кость .

  • Gangstarr

    Gangstarr
    36 минут назад

    На балконе курят, бяда! Да пол города деревяшками зимой задымлено, ТЭЦ над городом, в каждом дворе под окнами стоянка с прогревами и ничего. А они от запаха сигаретного дыма травятся))))

  • Kats

    Kats
    35 минут назад

    Тыкать будете в родню свою. Не стоит выставлять на всеобщее обозрение полное отсутсвие воспитания. А если вы дымите везде, то вот и купите себе коттедж и обдолбитесь своим куревом!

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    34 минуты назад



    Ага. Так и есть. Человек 10-15 встанут с утра у подъезда и курят до самого вечера без перерыва, и так у каждого дома, у каждого подъезда. А бедные



    ..граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совете Федерации...



    Вот ведь сволочи эти курильщики у подъездов.

    ...Все дела в стране переделаны, можно и за курильщиков взяться

  • Gelo

    Gelo
    30 минут назад

    Курение,для курильщиков, равносильно естественныой нужде,так?

    Ну вы же справляете нужду не у подъезда или на балконе? Правильно,в туалете... А что мешает там же и покурить? Или обкуривать престарелых родителей, жен,детей,других домочадцев -особый шик? Закройся и пыхти в вентиляцию,это же твоя проблема! Вернее зависимость,болезнь... Так и лечись! Зачем других то за собой в могилу тянуть?

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    25 минут назад

    Други и подруги. Если бы не это пук минздравовский вы и дальше бы спокойно сосуществовали в любителями табачных изделий и не выступали бы на сей счёт.

    Вот вы г-н Гело, скольким гражданам на улице, у подъезда, на остановке и в др. местах высказали напрямую текст, написанный выше?

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