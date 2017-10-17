В Минздраве поддержали запрет на курение возле подъездов

Фото: davydov.in

Минздрав сформировал проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Сенаторы ранее предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов.

Отзыв министерства направлен на согласование в Минстрой, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор 29 сентября за подписью замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова.

Минздрав подчеркнул в проекте отзыва, что предлагаемая редакция проекта сенаторов нуждается в конкретизации в части указания, на какие именно помещения общего пользования распространяется действие проектируемой нормы. «Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», – говорится в проекте отзыва.

Законопроект был внесен парламентариями Совета Федерации в Госдуму 29 июня, дата первого чтения еще не назначена. Документ находится на стадии предварительного рассмотрения, его направили в комитет по охране здоровья. В комитете еще не сформировали на документ своего отзыва.

Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, сказано в пояснительной записке к законопроекту. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совете Федерации.

Но вопросы к проекту все-таки возникли. «Из обосновывающих материалов к законопроекту неясно, каким образом было определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения табака – 10 метров», – сообщили в финансово-экономическом блоке.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, что предложенные сенаторами нормы не будут работать на практике, поскольку соблюдение этих правил просто не будет контролироваться – вряд ли сотрудники правоохранительных органов смогут проверять все подъезды и дворы на наличие курильщиков. Если же соседи начнут жаловаться каждый раз, когда кто-то покурит в подъезде или во дворе, то это в разы повысит нагрузку на полицейских – такие трудовые затраты просто не стоят соблюдения этого запрета, отметил Владимир Старинский, добавив, что проблему всё же надо решать.

В феврале 2013 года статья 12 антитабачного закона значительно ограничила места и территории, где курение разрешено. Так, нельзя дымить на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги. Кроме того, запрещено курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, на чердаках, в подвалах, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро.

По данным МВД за 2016 год, органы внутренних дел рассмотрели 449 201 материал об административных правонарушениях по ст. 6.24 КоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Было вынесено 5 371 решение об устном замечании и 415 260 – о наложении административного штрафа. Общая сумма штрафов по статье составила 211,8 миллиона рублей. По сравнению с предыдущем годом цифра снизились примерно на 8 %.