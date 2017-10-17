В Благовещенске всю неделю будут бесплатно показывать фильмы Кончаловского

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16 октября в Амурском областном доме народного творчества начались ретроспективные показы кинофильмов Андрея Кончаловского. Вход на них бесплатный. Фильмы режиссера на большом экране можно будет посмотреть до 20 октября ежедневно в 14:00.

В ряде крупных городов России в 2017 году проводится специальная программа, состоящая из образовательных и культурных проектов, приуроченная к 80-летию народного артиста России, режиссёра Андрея Кончаловского. Организатором программы выступает некоммерческая организация «Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств».

В Благовещенске фильмы показывают в АОДНТ. 16 октября там можно было посмотреть ленту «Первый учитель». 17 октября покажут «Дворянское гнездо». 18 октября желающие могут посмотреть фильм «Дядя Ваня», а 19 октября – «Романс о влюбленных». 20 октября в АОДНТ покажут картину «Щелкунчик и Крысиный король».