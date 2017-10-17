Условно осужденным Британии запретят алкоголь: обзор прессы

Фото: cod48.ru

Кто съел пастора из Зимбабве; какие версии смерти актера Марьянова рассматривает «Комсомольская правда»; сколько черной игры нашли в одном из гаражей Хабаровска – об этом в обзоре прессы рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Для начала – «Российская газета», в которой рассказывается о том, что морской ветер может обеспечить потребности в энергии всего человечества. Уже в ближайшие 10-15 лет ветряки утыкают морскую гладь. Морские турбины будут установлены на площади 3 миллиона квадратных километров. На первый взгляд – огромная цифра, но вообще это менее 1 % площади Мирового океана. Подробности о скорости ветра, о том, кто выходит в ветряные лидеры и прочее – в статье «Ветер в море дул».

Полный абзац

Еще в газете пишут о том, что наша страна давно стала рынком сбыта низкокачественных товаров. Всё потому, что нет своего: по данным Росстата, в России в год делается одна юбка на 25 женщин, одно пальто на 65 женщин. С мужчинами и того хуже: одно пальто – на 500 человек, один пиджак – на 70 и одна рубашка – на 20 мужиков в год. В остальном мы большой прилавок для ширпотреба из Китая и Турции (доля импорта – до 80 %). При этом почти 55 % импорта – некачественный товар. Всё остальное – под заголовком «Штаны просят ремня».

Также в номере

А еще в «Российской газете» о том, как в странах капитала издеваются над человеческой личностью, унижают человеческое Я. Прочитав статью, обозреватель проникся праведным гневом к властьимущим. «Думаю, вы поддержите меня, прочитав о том, что в Британии условно осужденным запретят алкоголь. А также тем, кто когда-либо отбывал наказание в тюрьме. Всем, кто искупил свою вину, вышел на свободу с чистой совестью – ни грамма, ни капли», – пишет он.

Глубоко возмущённый, Павел Андреевич переходит к другой газете.

Вам статья

«Комсомольская правда» сегодня рассматривает несколько версий скоропостижной смерти актера Марьянова. Одна из них совершенно неожиданная, но именно поэтому Автор обзора и предлагает вам самим изучить ее.

Еще целых две страницы (и это только половина материала, вторая его часть выйдет в следующем номере газеты) посвящены хронологии скатывания достаточно честного человека, экс-губернатора Никиты Белых, в отъявленного взяточника. Нам-то оно ни к чему, а вот как пособие для ныне действующих глав регионов пригодится. Но вряд ли будут читать…

Также в номере

А вот еще в этой газете кошмарики: рассказывается, что в гаражном кооперативе Хабаровска правоохранители обнаружили (вот навел же кто-то!) почти тонну черной икры. Стоимость такой партии превышает 50 миллионов рублей. «Представляю, как будут уничтожать конфискат: ездить по нему бульдозерами, бросать совковыми лопатами в топку кочегарки, топтать ногами… Впрочем, скорее всего, я неправ: наверное, деликатес раздадут по детсадам, детдомам и интернатам. А вы как думаете?» – спрашивает Павел Савинкин.

На посошок

Напоследок антиклерикальная заметка из «Мира новостей». Здесь о том, как зимбабвийский пастор Джонатан Мтетва собирался показать пастве, что подобно Иисусу может ходить по воде.

Сопровождаемый своими последователями из церкви Святых последних дней, священник пришел к берегу Крокодиловой реки. Перед этим пастор, со слов его учеников, в течение недели усердно молился.

Мтетва только ступил на воду, как на него напали три больших крокодила. То есть, он, конечно, прошел бы по воде, аки Иисус.

Но крокодилы…