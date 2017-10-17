Небольшая облачность и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 17 октября

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В Амурской области 17 октября установится переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура составит 3…8 градусов выше нуля, местами – минус 1...6 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра было минус 3 градуса, северо-западный ветер дул со скоростью 3-9 метров в секунду. Днем в городе установится небольшая облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут плюс 3…5 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL