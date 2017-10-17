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17октября
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сегодня, 09:10 0

В Благовещенске на дороге опрокинулся микроавтобус (видео)

В Благовещенске на дороге опрокинулся микроавтобус (видео)

Во вторник утром, 17 октября, в Благовещенске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одна из машин – микроавтобус Toyota Hiace – легла на бок.

Авария случилась в районе перекрестка улиц Мухина и Октябрьской. Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», микроавтобус выезжал с заправки. В это время по Октябрьской в сторону Мухина следовал автомобиль Mazda Premacy. Навстречу «мазде» ехала машина Toyota Corolla Axio. Hiace выехал с заправки неудачно: сначала в него врезалась Corolla, и микроавтобус опрокинулся. Затем в Hiace влетела и Premacy.

По предварительным данным, в Toyota Hiace есть пострадавшие. В Corolla и Premacy пострадавших нет.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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