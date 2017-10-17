Об исторических корнях «Игры престолов» расскажут в АмГУ

Фото: amursu.ru

Лекция для фанатов сериала «Игра престолов» пройдет в Амурском госуниверситете 21 октября. Проведет ее кандидат исторических наук Марина Романова из Хабаровска.

«Исторические корни "Игры престолов"» – так называется часовая лекция. Марина Ибрагимовна проведет параллели между действием сериала и реальными историческими событиями. Кандидат исторических наук расскажет о прототипах экранных героев популярного сериала.

Сама Марина Романова призналась, что интерес к популярному сериалу «Игра престолов», созданному по циклу романов Джорджа Мартина, проснулся у нее благодаря одному из студентов. Историк сразу заметила явные параллели с историческими событиями и теперь рассказывает о них аудитории. Также Марина Романова проводит лекции о саге «Властелин колец».

Всех интересующихся приглашают к 12:00 в аудиторию № 1 в главном корпусе АмГУ.