Маленькой Алисе Лаптевой из Благовещенска нужны деньги на вертикализатор

Недавно Алиса при помощи неравнодушных благовещенцев, которые помогли собрать необходимые средства, прошла курс реабилитации в Екатеринбурге. Лечение принесло плоды – девочка уже стоит на четвереньках, пытается ползти, появились новые звуки и слоги, говорит мама малышки.

«Мы безумно этому рады, но, если стоять на месте, результат начнет ускользать, поэтому мы как можем еще занимаемся тут, в Благовещенске. Также мы в Екатеринбурге побывали на консультации у ортопеда, который рассказал о необходимости покупки вертикализатора для стояния детей-инвалидов. Из-за того, что Алиса не ходит, начали формироваться подвывихи суставов, и если срочно не вертикализировать ребёнка, то малышку придётся оперировать», – рассказала мама Алисы Оксана Лаптева.

Стоимость вертикализатора – 182 000 рублей. У родителей девочки таких денег нет. Со слов мамы Алисы, вертикализатор можно получить по квоте, но ждать его придется от полугода до года. Такой вариант малышке не подходит. Кроме того, Оксана Лаптева говорит, что необходим не отечественный, а импортный аппарат, который даст наилучший эффект.

Также девочке нужны средства еще на одну поездку в Екатеринбург к эпилептологу. Для этого необходимы 70 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, у Алисы, которой почти два года, оказался большой список диагнозов. Алиса – второй ребенок в семье благовещенцев, первый мальчик здоров. Вторая беременность протекала хорошо, ничто не предвещало беды. Но после родов выяснилось, что у матери и ребенка конфликт групп крови по АВО типу – у мамы первая группа, а у дочки третья.

При родах Алису оценили по шкале Апгар в 8/8 баллов, но потом девочку забрали в реанимацию, и для семьи начался год дорогостоящего лечения. Оказалось, что, помимо несовместимости крови, есть и другие проблемы – Алиса родилась с кровоизлиянием в мозг. Также малышка перенесла реактивный менингоэнцефалит, дыхательную недостаточность, инфекционный эндокардит и два переливания крови из-за низкого уровня гемоглобина, цитомегаловирусную инфекцию, и, как следствие, у нее развились левосторонний гемипарез, астигматизм, грубая задержка моторного, речевого и психического развития, симптоматическая эпилепсия.

Желающие оказать помочь маленькой Алисе могут перечислить средства на карту.

Карта Сбербанка: 639 002 039 005 000 717

Телефон: 8(924)441-97-67 (мобильный банк)

Карта Сбербанка резервная: 4279 0170 0515 3655

Получатель: Оксана Геннадьевна Лаптева (мама Алисы).