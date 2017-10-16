Амурчане наперебой сообщают о поборах в детских садах

После призыва амурского минобра сообщать о сборах денег с родителей дошколят, амурчане активно начали сообщать о поборах. Информацию об опросе разместил в своем аккаунте губернатор Приамурья Александр Козлов. На пост уже около 150 комментариев.

«Делаем это для того, чтобы узнать, насколько часто в дошкольных учреждениях незаконно собирают деньги с родителей воспитанников. А с Вас деньги берут? Если да, то пишите в комментариях», – призвал пользователей Инстаграмма глава региона.

За первые 4 часа 800 пользователей отметили, что им понравилась публикация. В комментариях на текущий момент 145 сообщений. Многие амурчане пишут о том, что деньги в детских садах области несмотря на запрет, с родителей все же собирают. Чаще всего в комментариях упоминаются сборы на канцелярию, игрушки и ремонт учреждений. Есть и сообщения, говорящие о разовой «спонсорской помощи» в обмен на место в дошкольном учреждении.

«О да, и с нас тоже заведующая садиком требовала купить кровать трёхъярусную и тогда возьмут нашего ребенка в садик. А как же садик сдался муниципальный? Всем купили, а нашему ребенку не хватило? Это наши любимые Чигири.......», – пишет пользователь под ником ecaterina_velikaya.

«А если у детей нет игрушек в группе, то, конечно, родителям приходиться собирать деньги. А вот на летний ремонт, думаю, должны обеспечивать сад материалами, но мы снова это делаем сами. То что выделяют с трудом хватает только на группу. И опять же кружки платные. И такой вопрос: должна ли быть в садике ставка логопеда?», – задает вопрос natalitwin89.

«А вот с нас в 47 садике за дополнительные занятия с логопедом требуют деньги. Я точно не помню, но, по-моему, 400 рублей одно занятие», – отвечает Varlamovkonstantin.

«Бумагу, картриджи родители тоже за свои деньги приобретают. Недавно в школе была объявлена акция «подари окно», – пишет irina_3838.

«Игрушки, ремонт в детских садах – это ерунда. Мы вот посудомоечную машину установили в группе», – признается a.belchikova.

«На линолеум сдавали по 2 000 рублей. Пришли только в сад, группа в ужасном состоянии линолеум был весь рваный и с железными заплатками. Естественно, поменяли для своих детей. Игрушек нет. Намекали про окна и кровати... типа не купите – ждите, когда на новые деньги появятся», – пишет marusya_600

«В школе вчера сломалась дверь в кабинет. Родители сами ее красили и ремонтировали уже. Вопрос: кто и в какие сроки установит новую? Учитель просит родителей, ремонты-то только раз в год делают перед учебным годом. То же было и с разбитым окном посреди зимы. Не могли же мы оставить детей мерзнуть. Почему такие траты не заложены в школьных бюджетах? Чтобы учитель пришел к завхозу с проблемой, а на завтра ее уже решили и без родительских денег», – приводит примеры gonzo.mari.me.

В сообщениях упоминаются детские сады Благовещенска, Свободного, Белогорска и поселка Талакан.

«Я однажды пожаловалась, так такую травлю устроили. На канцелярию требовали сдать, я отказалась, так моему ребенку даже листочек не дали рисовать. Они сейчас на РК (родительский комитет) возложили сбор денег, а администрация садика ни при чем», – вспоминает samanesvoy.