Долги по зарплате перед амурчанами погасили еще две компании

Заработанные деньги получили сотрудники ООО «ЧОО Ермак» и ООО «Калининэнергострой», частично долги погасило АО «19 ЦАРЗ». Задолженность по заработной плате на амурских предприятиях обсудили на совещании в амурском правительстве.

«Системные встречи и совместный межведомственный контроль позволяют улучшить ситуацию», – отметила первый заместитель председателя правительства региона Марина Дедюшко.

На совещании отметили – в работе с должниками властям активно помогают правоохранительные органы. 13 октября в отношении руководителя предприятия «Амурмехтранс», которое задолжало работникам более 5 миллионов рублей, возбудили уголовное дело. После этого фирма обязалась погасить все долги до 14 ноября, сообщает профильное министерство.

Для изыскания финансовых резервов недобросовестных компаний к ответственности привлекаются не только директора, но и учредители компаний. Арест накладывается на имущество как самих учредителей, так и их родственников.