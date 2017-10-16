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16октября
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сегодня, 20:07 3

За кражу из детской копилки амурчанин получил реальный срок заключения

За кражу из детской копилки амурчанин получил реальный срок заключения
Фото: siliconrepublic.com

В колонию строгого режима отправил суд Амурской области мужчину, укравшего 6 400 рублей. За это преступление за решеткой амурчанин проведет один год.

Житель Новорайчихинска решил ограбить свою знакомую. Находясь у нее дома, он вытащил 2 600 рублей из детской копилки и 3 800 из кошелька женщины. Общий ущерб составил 6 400 рублей. Для пострадавшей семьи эта сумма являлась значительным ущербом, пояснили в пресс-службе Амурской областной прокуратуры.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд это учел и приговорил амурчанина к году лишения свободы в колонии общего режима. Однако к этому приговору присоединили другой по статье «разбой» и окончательно срок заключения составил 2 года и 6 месяцев строгого режима.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Ю3к

    Ю3к
    18 минут назад



    Однако к этому приговору присоединили другой по статье «разбой»



    Как можно присоединить приговор? Степлером?

    И что за статья в УК РФ такая появилась "разбой"? Они (статьи) там всегда пронумерованы были, а сейчас, видимо, изменения внесли да я не в курсе просто...

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