За кражу из детской копилки амурчанин получил реальный срок заключения

Фото: siliconrepublic.com

В колонию строгого режима отправил суд Амурской области мужчину, укравшего 6 400 рублей. За это преступление за решеткой амурчанин проведет один год.

Житель Новорайчихинска решил ограбить свою знакомую. Находясь у нее дома, он вытащил 2 600 рублей из детской копилки и 3 800 из кошелька женщины. Общий ущерб составил 6 400 рублей. Для пострадавшей семьи эта сумма являлась значительным ущербом, пояснили в пресс-службе Амурской областной прокуратуры.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд это учел и приговорил амурчанина к году лишения свободы в колонии общего режима. Однако к этому приговору присоединили другой по статье «разбой» и окончательно срок заключения составил 2 года и 6 месяцев строгого режима.