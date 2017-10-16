Триколор на школе Тынды неизвестные заменили на полотно с половым органом

Фотографии развивающегося над крыльцом общеобразовательного заведения полотнища с неприличным изображением разлетелись по мессенджерам и соцсетям тындинцев. Известно, что инцидент произошел 15 октября.

Неприятное открытие сотрудники седьмой школы Тында сделали утром. Неизвестные ночью сняли с козырька флаг России и повесили на его место полотно с изображением мужского полового члена.

Рассылают пользователи и рапорт об обнаружении признаков состава преступления, адресованный начальнику МО МВД России «Тындинский». В документе сказано: «15.10.2017 года в 10:50 в дежурную часть МВД РФ «Тындинский» поступило сообщение от СОШ №7 о том, что в ночь на 14.10.2017 года неизвестным лицом с фасада здания СОШ №7 был демонтирован флаг РФ и заменен на полотно с изображением мужского полового органа».

В пресс-службе амурского управления МВД России пообещали прокомментировать информацию позже.