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16октября
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Триколор на школе Тынды неизвестные заменили на полотно с половым органом

Триколор на школе Тынды неизвестные заменили на полотно с половым органом

Фотографии развивающегося над крыльцом общеобразовательного заведения полотнища с неприличным изображением разлетелись по мессенджерам и соцсетям тындинцев. Известно, что инцидент произошел 15 октября.

Неприятное открытие сотрудники седьмой школы Тында сделали утром. Неизвестные ночью сняли с козырька флаг России и повесили на его место полотно с изображением мужского полового члена.

Рассылают пользователи и рапорт об обнаружении признаков состава преступления, адресованный начальнику МО МВД России «Тындинский». В документе сказано: «15.10.2017 года в 10:50 в дежурную часть МВД РФ «Тындинский» поступило сообщение от СОШ №7 о том, что в ночь на 14.10.2017 года неизвестным лицом с фасада здания СОШ №7 был демонтирован флаг РФ и заменен на полотно с изображением мужского полового органа».

В пресс-службе амурского управления МВД России пообещали прокомментировать информацию позже.

Просмотров всего: 1167

#происшествия #Тында #школа

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Обычная ракета изображена с космодрома в космической области. Кто там чего напридумал?

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    норм)

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Дети как дети. Шалят.

  • nerfy

    nerfy
    2 часа назад

    В наше время и экстремизм можно припаять)))

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Поступок детский. Разве обязательно на школе Флаг России размещать?! Все эти поступки от безделья, откройте бесплатную секцию для детей, какую, надо спросить у детей, пока они растут и им ещё всё интересно, потом поздно будет и такие вот поступки будут казаться цветочками...

  • 55

    55
    1 час назад

    Художнику данного флага не завидую. Не сомневаюсь, что полицаи его вычислят. За такое художеств отвечать придётся, может и позором из-за малолетства. А вообще, так поступают только идиоты, желающие поприкалываться на окружающими людьми, смотря на их реакцию на данное безобразие.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Поймать негодников и записать на обязательные занятия по изобразительному искусству - не менее 100 часов, а то не разберёшься, что намалевано - то ли голова лошади, то ли орган.

    С уважением

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    55

    Художнику данного флага не завидую. Не сомневаюсь, что полицаи его вычислят. За такое художеств отвечать придётся, может и позором из-за малолетства. А вообще, так поступают только идиоты, желающие поприкалываться на окружающими людьми, смотря на их реакцию на данное безобразие.



    Они бы лучше вычислили и наказали тех, кто триколор в посольствах снял в США.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    гусеница

    Поймать негодников и записать на обязательные занятия по изобразительному искусству - не менее 100 часов, а то не разберёшься, что намалевано - то ли голова лошади, то ли орган.

    С уважением



    Точно. Найти, выпороть, а потом отдать негодников в художественную студию! Если уж такое нарисовать не могут, то что же их ждёт в будущем.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    гусеница

    Поймать негодников и записать на обязательные занятия по изобразительному искусству - не менее 100 часов, а то не разберёшься, что намалевано - то ли голова лошади, то ли орган.

    С уважением



    Голова Лошади .

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Какой ужас !!! Что же будет ??? Директора точно уволят !!!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Nebo

    Какой ужас !!! Что же будет ??? Директора точно уволят !!!



    А директора за что? Он разве руководит художественной студией?

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    Генрих VI

    Nebo

    Какой ужас !!! Что же будет ??? Директора точно уволят !!!



    А директора за что? Он разве руководит художественной студией?



    За неверное преподавание анатомии.

  • nerro

    nerro
    5 минут назад

    А в Благовещенске триколоры на школах есть?

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