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16октября
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сегодня, 19:17 2

Из-за порыва в микрорайоне Благовещенска две многоэтажки остались без воды

Из-за порыва в микрорайоне Благовещенска две многоэтажки остались без воды

Авария на водопроводе произошла на улице Студенческой утром 16 октября. Без водоснабжения остались жители двух многоэтажных домов.

Подвоз воды для двух домов, оставшихся без водоснабжения, организовали ближе к вечеру. Под отключение из-за аварии попали жители по адресам улица Студенческая, 35 и 37.

«Нет ни горячей, ни холодной воды. За весь день проблему управляющие компании не решили, а у нас маленькие дети, которым смесь заваривать нужно. Когда будет вода, нет информации», – пожаловалась в редакцию Амур.инфо жительница дома по Студенческой, 35.

Как удалось выяснить, порыв произошел на сетях «Амурводоканала». По адресу уже выезжала аварийная бригада. В диспетчерской сообщили, что место порыва установлено, работы по устранению будут проводить 17 октября. В этот же день планируют восстановить водоснабжение жилых многоэтажек.

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#ЖКХ #происшествия

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